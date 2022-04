Predstavljaju ponudu Tivta i Kotora

Tivat, Kotor, (MINA-BUSINESS) – Turističke organizacije Tivta i Kotora predstavljaju turističku ponudu na sajmu turizma PLACE2GO u Zagrebu.

Predstavnica TO Kotor, Dragana Samardžić, kazala je da je ovo njihov prvi nastup na sajmu turizma u Zagrebu, te da bi tržište Hrvatske moglo biti od velikog značaja za Boku Kotorsku.

“Ostvareni su određeni kontakti sa pojedinim agencijama koje su zainteresovane za saradnju sa turističkom privredom Boke i očekujemo goste i sa ovog regionalnog tržišta”, kazala je Samardžić.

Ona je ocijenila da, iako je riječ o dvije slične destinacije, Crna Gora ima šta da ponudi gostima iz Hrvatske, prenosi Mediabiro.

Kako je dodala, očekuju upravo najveći broj gostiju iz regiona.

“Poučeni iskustvom iz prošle godine, očekujemo da ova sezona bude dobra i da možda čak i prevaziđe prošlu sezonu. Očekujemo najviše turista iz regiona, ali se nadamo i gostima sa tržišta Zapada”, kazala je Samardžić.

Predstavnica TO Tivat, Magdalena Tujković, navela je da su ovoga puta promociju turističke ponude više usmjerili ka tržištu regiona.

“Pored predstavljanja naše ponude u Bosni i Hercegovini (BiH) i Srbiji, sada smo u Hrvatskoj gdje želimo predstaviti turističku ponudu Tivta za predstojeću sezonu. Kada sagledamo broj posjeta Tivtu od gostiju sa tržišta Hrvatske, veoma smo zadovoljni rezultatima, ali želimo da u budućnosti taj broj bude još veći”, saopštila je Tujković

Prema njenim riječima, u prošloj godini je ostvareno 35 odsto više dolazaka turista iz Hrvatske u odnosu na 2019, što govori da turisti sa ovog područja biraju Tivat kao destinaciju za svoj odmor.

Tujković je dodala da su ostvarili mnoge kontakte i dogovorili nove saradnje, te da očekuju nove poslovne uspjehe.

“Posljednjih godina raste broj posjeta turista sa ovog područja. Očekivanja su nam velika, i ozbljno radimo na promociji naše destinacije”, zaključila je Tujković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS