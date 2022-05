Predstavili državu na forumu u Saudijskoj Arabiji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Aerodroma Crne Gore, koju predvodi izvršni direktor Goran Jandreoski, predstavila je državu i njen turistički i privredni potencijal na Future-Aviation forumu koji se održava u Saudijskoj Arabiji, kojem prisustvuju predstavnici 139 država.

Jandreoski je kazao da je, u svjetlu svih dešavanja koja su uzdrmala planetu u posljednje dvije godine, jačanje i unapređenje međunarodne saradnje od krucijalne važnosti, bez obzira na biznis kojim se bavite.

“Pozitivna strana savladanih lekcija je da uvijek težite ka višim ciljevima i ka osvajanju novih tržišta koja su vam samo donedavno djelovala daleko i nepristupačno. Mijenjamo navike, a u korist cijele Crne Gore”, kazao je Jandreoski.

Forum, koji okuplja lidere iz javnog i privatnog sektora sa svih kontinenata, posvećen je unapređenju iskustva putnika, održivosti i oporavku avioindustrije nakon pandemije covid-19.

Sa crnogorskom delegacijom u Rijadu je i doskorašnji državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Zoran Radunović, koji je naveo da Crna Gora treba da očekuje pozitivne rezultate i sa tržišta Saudijske Arabije.

“Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što prisustvujem forumu, na kom Crnu Goru predstavljamo u najboljem svjetlu. Očekujem veoma pozitivne rezultate sa ovog, ali i drugih tržišta, i da će Crna Gora biti prepoznata kao jedna od nezaobilaznih turističkh destinacija”, poručio je Radunović.

Forum u Rijadu traje do sjutra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS