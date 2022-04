Poziv kompanijama za učešće u programu Energetski efikasan dom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija objavilo je danas javni poziv distributerima/instalaterima i izvođačima radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima u okviru programa Energetski efikasan dom.

Ministarstvo na taj način počinje aktivnosti u cilju implementacije nove faze tog programa, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i održivog finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje beskamatnih kredita za domaćinstva za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na biomasu (pelet i briket), visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta, kao i split i multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta.

Program ima za cilj i ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta i energetski efikasne fasadne stolarije.

„Shodno tome, pozivamo sve distributere i/ili instalatere opreme za grijanje/hlađenje i građevinske kompanije da dostave svoje ponude“, navodi se u saopštenju.

Tenderska dokumentacija se može dobiti na zahtjev, poslat na email: [email protected] Ponuđač je dužan da u zahtjevu navede svoje kontakt podatke radi dalje komunikacije za potrebe ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda u okviru ovog poziva je 29. april.

„Nakon evaluacije pristiglih ponuda sve kompanije koje ispune propisane uslove postaju partneri, odnosno kvalifikovani izvođači radova u okviru programa“, dodaje se u saopštenju.

Za realizaciju programa Energetski efikasan dom biće opredijeljeno 300 hiljada EUR iz budžeta, a građani će moći da podignu beskamatni kredit u iznosu do deset hiljada EUR, sa maksimalnim periodom otplate do šest godina, i u okviru tog iznosa se opredijele za jednu ili više mjera energetske efikasnosti u okviru programa, dok će Ministarstvo kapitalnih investicija subvencionisati troškove kamate i obrade kredita za cjelokupan period otplate kredita.

“Cilj programa Energetski efikasan dom je da se domaćinstvima u Crnoj Gori, putem beskamatnih kredita, ponudi mogućnost ostvarivanja ekonomskih i energetskih ušteda implementacijom mjera energetske efikasnosti”, rekli su iz Ministarstva.

Javni poziv se može pročitati na linku https://www.gov.me/dokumenta/e744a2a9-30d5-44cb-8353-64db2f83afb7

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS