Pozdravljaju vijesti o izuzeću Bugarske od embarga na rusku naftu

Sofija, (MINA-BUSINESS) – Bugarski ministar za inovacije i rast, Daniel Lorer pozdravio je danas vijest o izuzeću Bugarske od embarga na rusku naftu.

„Bio sam srećan što sam čuo da je Bugarska dobila izuzeće od ruskog naftnog embarga. To pokazuje da je Evropska komisija uzela u obzir naše potrebe“, rekao je Lorer, prenosi Bugarski nacionalni radio.

Ranije danas, Bloomberg je izvijestio da će ta zemlja dobiti izuzeće od embarga EU na rusku naftu do juna ili decembra 2024. Bloomberg navodi da citira revidirani nacrt sankcija i da je u subotu Evropska komisija poslala vladama revidiranu verzijU, isključujući iz sankcija isporuke nafte iz naftovoda Družba, glavnog izvora Mađarske, prenosi Bugarska novinska agencija BTA.

Nijedan drugi zvaničnik u Sofiji nije komentarisao izvještaj.

Zamjenik premijera i ministar finansija, Asen Vassilev je 13. maja rekao novinarima u parlamentu da ga je Evropska komisija uvjerila da će zahtjev Bugarske za izuzeće biti uzet u obzir i da će biti uvrštena na listu zemalja sa posebnim izuzećem od zabrana uvoza ruske nafte širom EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS