Potpisan memorandum o saradnji sa platformom seljak.me

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković potpisao je memorandum o saradnji sa osnivačem digitalne platforme seljak.me, Markom Marašem, čime Glavni grad pruža podršku savremenim oblicima komunikacije, koji znače novu šansu za poljoprivredne proizvođače, unapređuju vidljivost i plasman proizvoda.

Glavni grad time, kako je saopšteno, nastavlja da pruža značajnu podršku poljoprivrednicima i ruralnom razvoju na teritoriji Podgorice, a mjere podrške predstavljene su u četvrtak kroz prezentaciju lokalnog Agrobudžeta, odnosno programa podsticaja na kojem je Služba za podršku poljoprivredi u prethodnom periodu posvećeno radila.

Vuković je podsjetio da je poljoprivreda jedan od najozbiljnijih razvojnih potencijala Crne Gore, te da gradska uprava u mjeri mogućeg daje doprinos kako bi podstakli ljude da se bave poljoprivredom i iskoristili resurse na teritoriji Podgorice koji nijesu mali.

“Prošle godine smo donijeli odluku da formiramo poseban sektor za razvoj poljoprivrede i na taj način pokazujemo odlučnost da se sistemski, u kontinuitetu bavimo ovom temom i nastojimo da povećavamo izdvajanja za ove namjene, što u posljednje dvije godine, koliko nas je pratila pandemija, nije bilo jednostvano, ali smo uspjeli”, rekao je Vuković.

Prema njegovim riječima, izdvajanja po osnovu različitih programa podrške poljoprivrednicima, bilo da se radi o direktnim subvencijama, podrške mljekarima, žetvi, različitim programima koje realizuju u partnerstvu sa gradovima iz regiona, koji se finansiraju iz budžeta EU, i drugi vidovi pomoći, iznosiće preko 300 hiljada EUR.

“To nije malo novca, ali mora biti više, jer smo odlučni u namjeri da svake godine povećavamo fondove kako bismo motivisali ljude, pogotovo mlađu populaciju, da počnu da se bave poljoprivredom”, naveo je Vuković.

On je, kako je saopšteno iz PG Biroa, kazao da je zadovoljan zbog potpisivanja memoranduma o saradnji sa Marašem.

“Ovo je važna priča za Podgoricu i Crnu Goru i dalje smo na početku i svaki put kada imam priliku da razgovoram sa poljoprivrednim proizvođačima, razumijem potrebu da se i država i lokalne uprave kontinuirano bave ovom temom. Ovo ne smije zavisiti od toga ko je ministar poljoprivrede, ko je gradonačelnik, ko je predsjednik Vlade, nego mora biti obaveza Crne Gore ako želimo da iskoristimo potencijale koji su ogromni, i da uhvatimo korak sa razvijenim svijetom koji već sada govori o potrebi obezbjeđivanja dovoljne količine hrane, kao jednom od najvećih izazova ove generacije”, poručio je Vuković.

On je dodao da moramo zajedno raditi na zadovoljstvo onih koji se u jednom teškom i izazovnom vremenu ipak odlučuju baviti poljoprivredom, i ne odustaju od toga.

“Na nama je da ih dodatno motivišemo, i da ih podstaknemo da u narednom periodu pokušaju da unaprijede svoju proizvodnju”, kazao je Vuković.

Rukovodilac Službe za podršku poljoprivredi, Dušan Radonjić, kazao je da je cilj diverzifikacija podrške u sklopu budžetom predviđenih mogućnosti, a ciljne grupe su manja poljoprivredna gazdinstva koja su u fazi rasta i koja još nijesu državnim agrobudžetom predviđena za stimulativne mjere.

“Mogućnosti korišćenja linija podrške imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, a kompletan program podsticajnih mjera ćemo sprovoditi u saradnji sa Opštinom u okviru Glavnog grada Golubovci. Naš budžet za ovu godinu u okviru podsticajnih mjera je 190 hiljada EUR i on je preko 50 hiljada veći u odnosu na prošlu godinu”, naveo je Radonjić.

On je kazao da su, vođeni efektima prošlogodišnje pravovremene intervencije u mljekarstvu, odgovorno pristupili tom pitanju i povećali podršku u odnosu na prethodne godine skoro 200 odsto.

“Do sad je podsticaj za mljekarstvo bio tri centa po litru, a od ove godine je osam centi po litru. Ukinuli smo količinski limit, što daje mogućnost i manjim proizvođačima da participiraju u programu”, kazao je Radonjić, dodajući da je, u skladu sa aktuelnim poremećajima na tržištu žitarica, brašna, stočne hrane, ove godine opredijeljeno četiri put više sredstava za stimulaciju tog segmenta poljoprivrede.

Radonjić je naveo da Glavni grad na ovaj način podržava više različitih segmenata u poljoprivrednoj proizvodnji, te da je u tom smislu kreirano šest programa koji su važni za pojedinačne sektore.

On je podsjetio da je prošle godine uspješno realizovana ideja davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Glavnog grada i da će uskoro početi pripreme za drugi javni pozv sa istom namjenom, a to je valorizacija neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta.

Osnivač platforme seljak.me, Marko Maraš, kazao je da ga raduje što je grad u kojem je rođen i odrastao i gdje se rodila ideja o njegovoj platformi, prepoznao njen značaj, jer na godišnjem nivou okuplja oko 100 hiljada jedinstvenih korisnika.

“Samo prošle godine smo pomogli da se proda preko milion EUR vrijednosti poljoprivrednih dobara, iz kategorija stočarstva, biljne proizvodnje, stočne hrane i mehanizacije. Na taj način pokušavamo da pomognemo poljoprivrednike u Podgorici i Crnoj Gori. Cilj nam je da budemo veliki medij za poljoprivredu i da svaki poljoprivredni proizvođač ma gdje god da živi bude blizu onoga što želi”, objasnio je Maraš.

On smatra da internet otvara velike opcije, da poljoprivrednici mogu da predstave svoje proizvode, da se edukuju i unaprijede proizvodnju.

“Drago mi je što je Glavni grad prepoznao značaj naše platforme i što je prihvatio inicijativu u sklopu koje ćemo za 50 registrovanih poljoprivrednih proizvođača omogućiti i 50 agrobiznis naloga, koji predstavljaju dodatni vid promocije poljoprivrednih proizvođača”, naveo je Maraš.

Poljoprivredni proizvođači su pozdravili svaki vid saradnje i podrške koja nije mala, jer im uliva nadu da će moći nesmetano da se bave proizvodnjom i žive od svog rada.

