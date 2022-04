Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević već dva dana se manipulatorski bavi pitanjima odnosa Elektroprivrede (EPCG) i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), saopštili su iz CEDIS-a i dodali da je postupanje Vlade i EPCG u potpunosti u skladu sa Zakonom o energetici.

Konjević je pozvao glavnog specijalnog državnog tužioca Vladimira Novovića da u što je moguće kraćem roku ispita zakonitost postupka u vezi sa odlukom EPCG da sa 10,9 miliona EUR izmiri finansijske gubitke CEDIS-a.

Iz CEDIS-a su u reagovanju naveli da se Konjević već dva dana „sitno politički, šićareći, manipulatorski“ bavi pitanjima odnosa EPCG i CEDIS-a.

„Danas misleći da pojača svoju priču pozivanjem na reakciju specijalnog državnog tužioca, iako je svima jasno, pa i poznatom manipulatoru poslaniku Konjeviću, da je postupanje Vlade i EPCG u potpunosti u skladu sa članom 213 Zakona o energetici“, kaže se u reagovanju.

Iz CEDIS-a su rekli da Konjeviću, nadležnim institucijama, zainteresovanoj javnosti, a naročito specijalnom državnom tužiocu stavljaju na raspolaganje dokumentaciju o poslovanju te kompanije.

„Poslaniče Konjeviću, za razliku od Vas kojem nije nepoznato manipulisanje podacima i činjenicama, mi stavljamo na raspolaganje podatke o poslovanju kompanije bez namjere, želje ili težnje da nešto prikrijemo“, naveli su iz CEDIS-a.

Iz te kompanije kazali su da je Konjević intenzivirao izjave vidjevši, kako su rekli, da njegovim kolegama u jučerašnjem obraćanju javnosti na tu temu ponestaje preciznosti i tačnosti u iznošenju činjenica na račun CEDIS-a.

„Nažalost, svjedočili smo i izrečenim glupostima o kompaniji od njegove partije, koje su posljedica neznanja“, kaže se u reagovanju.

To su, kako su rekli iz CEDIS-a, pokazali u jučerašnjim izjavama kada su u vezu doveli CEDIS i podmorski kabl, sa kojim ta kompanija nema nikakve veze.

„Latio se poslanik Konjević pisanja dopisa onome koji bi trebalo da se pozabavi njime jednim vječitim dobitnikom „igara na sreću“, koje su njegov nepresušni izvor i nadahnuće za smišljanje podvala, manipulacija i politički mulitprakitk proizvoda koje plasira crnogorskoj javnosti“, kaže se u reagovanju CEDIS-a.

Iz CEDIS-a su kazali da je poremećaj na tržištu električne energije jedini razlog koji je mogao dovesti do gubitka u poslovanju te kompanije u prošloj godini.

„O ovome smo u više navrata informisali javnost koja se pokušava posljednjim dešavanjima oko kompanije zbuniti, a CEDIS-u nanijeti šteta, i to sve zbog prikupljanja jeftinih političkih poena“, zaključuje se u reagovanju.

