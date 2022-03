Pokreću inicijativu za balans između privatnog i porodičnog života

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Socijaldemokrata (SD) pokrenuli su inicijativu u cilju kreiranja adekvatnijeg poslovnog okruženja, koji će, kako su objasnili, omogućiti balans između obaveza na poslu i porodičnog života.

Potpredsjednik SD-a, Boris Mugoša i predsjednica Foruma žena te partije Ivana Raščanin-Radičević su sa ciljem realizacije navedene inicijative počeli dijalog sa socijalnim partnerima.

“Do sada su imali sastanke sa Unijom slobodnih sindikata (USSCG) i Unijom poslodavaca (UPCG), a dijalog nastavljaju u narednim danima sa ostalim socijalnim partnerima”, navodi se u saopštenju.

Taj dijalog bi, ukoliko se predlog mjera koji su ponudili usaglasi i prihvati od nadležnih, trebalo da ohrabri socijalne partnere da rade na usklađivanju Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) i određenim izmjenama u Zakonu o radu.

“Ideja, za koju su socijalni partneri u načelu otvoreni, jeste podržavajući radni ambijent, novi servisi podrške zaposlenim roditeljima u kompanijama i van radnog mjesta, a koji dovode do produktivnijeg zaposlenog i zadovoljnijeg poslodavca”, objasnili su iz SD.

Mugoša i Raščanin-Radičević su kazali da će obavještavati javnost o svakom koraku u toku tog važnog dijaloga.

“Partneri sa kojima smo do sada razgovarali su, zajedno sa nama, shvatili važnost ove inicijative, na čemu smo im izuzetno zahvalni. Sada treba, razmatrajući i kvalitetna uporedna rješenja, kreirati ambijent koji je prilagođen realnim potrebama roditeljima, a koji istovremeno utiče pozitivno na organizaciju rada i poslovne rezultate. A prostora za to bez sumnje ima“, poručili su Mugoša i Raščanin-Radičević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS