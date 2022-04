Podrška za nabavku priplodnih grla u čistoj rasi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvalo je zainteresovane da se do 15. maja prijave na javni poziv za dodjelu podrške za nabavku priplodnih grla u čistoj rasi za ovu godinu.

Korisnici sredstava podrške po tom javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, najkasnije do 15. maja i koja ispunjavaju uslove za držanje stoke u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja.

U skladu sa javnim pozivom podrška se obezbjeđuje za nabavku steonih junica u čistoj rasi, kao i za ženski podmladak svinja.

Za nabavku steonih junica u čistoj rasi, gazdinstva koja u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju od nula do pet priplodnih grla (krave i junice), mogu ostvariti podršku za nabavku tri do pet priplodnih grla.

Gazdinstva koja u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju od šest do 20 priplodnih grla, mogu ostvariti podršku za nabavku tri do deset priplodnih grla, a gazdinstva koja u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju više od 21 grla, mogu ostvariti podršku za nabavku tri do 15 priplodnih grla.

Za ženski podmladak svinja, gazdinstva koja u trenutku podnošenja zahtjeva imaju minimum 20 krmača mogu ostvariti podršku za nabavku ženskog podmlatka svinja i to od minimum deset grla do maksimuma od 30 grla po gazdinstvu.

Kako bi zahtjev za dodjelu podrške bio odobren, podnosilac mora da poštuje preporuke Kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za držanje stoke i postupke koji se odnose na držanje životinja.

„Pravo na podršku za nabavku goveda podnosilac zahtjeva može ostvariti pod uslovom da se nabavljaju grla u čistoj rasi koja posjeduju pedigre sa podacima za tri generacije, kao i za steone junice koje su rođene u Crnoj Gori od krava koje imaju pedigre sa podacima za najmanje tri generacije, a koje su vještački osjemenjene“, navodi se u pozivu.

Pravo na podršku podnosilac zahtjeva može ostvariti pod uslovom da su nabavljena grla osigurana na period ne manji od godinu od trenutka dopreme grla, uključujući trajanje karantina. U slučaju nabavke grla goveda sa teritorije Crne Gore, životinje koje su predmet investicije moraju biti rođene na gazdinstvu prodavca i boraviti na gazdinstvu prodavca od trenutka rođenja i registrovane u skladu sa zakonom.

„Nabavka ženskog priplodnog podmlatka svinja je prihvatljiva isključivo iz registrovanih reprodukcionih centara iz područja oslobođenih od zaraznih bolesti, uključujući i svinjsku kugu“, precizira se u pozivu.

Podnosioci zahtjeva koji su prethodnih godina ostvarili podršku za nabavku stoke, po tom javnom pozivu mogu ostvariti podršku jedino ukoliko su ispoštovali prethodno preuzete obaveze.

Korisnik mora biti državljanin Crne Gore sa mjestom boravka u Crnoj Gori.

Maksimalno učešće budžetskih sredstava iznosi do 70 odsto prihvatljive vrijednosti investicije za korisnike sredstava podrške. Maksimalni iznos podrške za junice po grlu je 1,4 hiljade EUR za grla iz uvoza, a maksimalni iznos podrške je 1,2 hiljade EUR za grla iz domaće populacije.

Maksimalni iznos podrške za nabavku ženskog podmlatka svinja po grlu je do 175 EUR. Za podršku su prihvatljiva grla, tjelesne mase preko 30 kilograma, a čiji roditelji posjeduju pedigre, potiču iz registrovanih reprodukcionih centara iz područja oslobođenih od zaraznih bolesti, uključujući i svinjsku kugu.

„Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere, obavijestiti poljoprivredne proizvođače i/ili proporcionalno smanjiti iznos sredstava podrške u odnosu na svaki pojedinačni zahtjev za dodjelu podrške“, navodi se u pozivu.

Podrška se realizuje na kraju investicije u vidu refundacije uloženih sredstava, a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

Popunjen obrazac zahtjeva i propratnu dokumentaciju dostaviti isključivo putem preporučene pošte, na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Odlučivanje o pravu na podršku se ostvaruje na osnovu dostavljene dokumentacije i izvještaja terenske komisije, koja ima zadatak da provjeri stanje na terenu i utvrdi tačnost priloženih dokumenata. U slučaju da korisnik sredstava podrške ne dozvoli ili spriječi rad komisije, te na bilo koji drugi način utiče na njen rad, podnijeti zahtjev neće biti prihvaćen.

Kontrolu na terenu sprovodi Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva. Super kontrolu će sprovoditi komisija koju će obrazovati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direktorat za poljoprivredu i koja će izvršiti kontrolu na minimum deset odsto zahtjeva.

Prilikom prve terenske kontrole Komisija će vršiti kontrolu gazdinstva podnosioca zahtjeva i u slučaju nabavke grla od poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori vršiće kontrolu grla koja su predmet ponude (identifikacija i porijeklo grla). U slučaju da grla ne odgovaraju kategorijom i rasom Komisija će dati predlog da se obavi promjena dobavljača/grla u roku od 15 dana.

Nakon dobijanja rješenja o odobrenju investicije podnosilac zahtjeva može otpočeti sa nabavkom grla.

Rok za realizaciju cjelokupne investicije i dostavljanje zahtjeva za isplatu sredstava podrške je 30. septembar.

Ministarstvo će pratiti realizovane investicije u naredne četiri godine, konstantnim kontrolama na terenu. U slučaju nepoštovanja pravila poziva i prodaje ili nesavjesnog držanja grla korisnik podrške je dužan da vrati sredstva podrške u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati za podršku u okviru ovog javnog poziva samo sa jednim zahtjevom u toku godine.

Ne postoji mogućnost prenošenja investicije naredne godine,već ona mora biti realizovana u toku ove godine.

Pristigli zahtjevi koji su prihvatljivi po ovom javnom pozivu će se obrađivati i odobraviti po pristizanju na arhivu Ministarstva sve dok se raspoloživa sredstva ne potroše ili do kraja trajanja javnog poziva.

