Podrška za nabavku mehanizacije i opreme u funkciji primarne proizvodnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvalo je zainteresovane da se do 30. aprila prijave na javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za ovu godinu.

Javnim pozivom, koji je raspisan u okviru Agrobudžeta, utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

“Javni poziv će se završiti prije 30. aprila, ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu, prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos”, kazali su iz Ministarstva.

Ministarstvo će u tom slučaju prekinuti dalju realizaciju mjere, obavijestiti poljoprivredne proizvođače i/ili proporcionalno smanjiti iznos sredstava podrške u odnosu na svaki pojedinačni zahtjev za dodjelu podrške.

