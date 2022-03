Podrška povrtarskoj proizvodnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je poziv za dodjelu podrške u povrtarskoj proizvodnji za ovu godinu, na koji se zainteresovani, u zavisnosti od investicije, mogu prijaviti do kraja maja, odnosno do 10. oktobra.

Podrška je, kakao je objašnjeno u pozivu, namijenjena poljoprivrednim gazdinstvima koja su upisana u registar koji vodi resorno Ministarstvo, kao i registre Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Investicije koje se mogu podržati kroz poziv podijeljene su u dvije komponente, od kojih se prva odnosi na nabavku sertifikovanog sjemenskog i/ili sadnog materijala i/ili rasada povrća za proizvodnju u proljećno-ljetnjem periodu i za jesenju sadnju, a druga na ulaganja u plasteničku proizvodnju i sisteme navodnjavanja za proizvodnju povrća na otvorenom polju.

Opšti kriterijumi predviđeni pozivom podrazumijevaju, između ostalog, da sadni/sjemenski materijal mora pratiti sertifikat, da je uvezen ili nabavljen od uvoznika, odnosno dobavljača upisanog u odgovarajuće registre, dok je nabavka folije za plastenike uslovljena takođe registracijom plastenika.

Među uslovima za dodjelu podrške, između ostalog, podrazumijeva da proizvodnja povrća mora biti zasnovana na površini od po najmanje pola hektara na otvorenom polju i 0,05 hektara u zaštićenom prostoru, a rasada povrća na minimum 0,03 hektara u zaštićenom prostoru. Nabavka folije, mreže ili agrila u novopostavljenim plastenicima mora biti minimalne površine od po 250 metara kvadratnih.

Početak i realizacija investicije mora biti u ovoj godini, dok je kod nabavke sjemena i sadnog materijala prihvatljiva i ona započeta u decembru prošle.

Maksimalno prihvatljiva vrijednost investicije za obje komponente je deset hiljada EUR. Maksimalno prihvatljiva podrška za prvu komponentu je do 30 odsto vrijednosti, osim za nabavku rasada iz domaće proizvodnje, gdje je do 50 odsto.

Maksimalno prihvatljiva podrška za drugu komponentu je do 70 odsto vrijednosti za podizanje plastenika, a za postavljanje sistema navodnjavanja do 50 odsto.

Pored opredijeljenog iznosa podrške, još dodatnih deset odsto od iznosa prihvatljive investicije mogu ostvariti zainteresovani za podizanje plastenika, koji su upisani u registar kojim je uređeno obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao jedinog ili glavnog zanimanja.

Minimalno prihvatljiva vrijednost investicije za prvu komponentu je 500 EUR.

U pozivu je objašnjeno da se neophodni obrasci za dodjelu podrške moraju dostaviti resornom Ministarstvu.

Poziv za nabavku sertifikovanog sjemenskog i/ili sadnog materijala i/ili rasada povrća za proizvodnju u proljećno-ljetnjem periodu otvoren je do kraja maja, a za u jesenjem periodu od 1. septembra do 10. oktobra.

Kada je u pitanju druga komponenta, poziv će biti otvoren do 31. maja.

