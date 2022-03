Podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvalo je sve zainteresovane da se do 31. maja prijave na javni poziv za dodjelu podrške investicijama za izgradnju bunara i bistijerni za ovu godinu.

Investicije koje se mogu podržati kroz javni poziv koji je raspisan u okviru Agrobudžeta su bušenje odnosno izgradnja novih eksploatacionih bunara u cilju obezbjeđivanja redovnog i pravovremenog navodnjavanja usjeva na otvorenom prostoru, u plastenicima i staklenicima i za plantažno gajenje voćaka i vinove loze, kao i za obezbjeđivanje vode za uzgoj stoke.

Podržava se i nabavka nove opreme za novoizgrađene bunare, pumpe, agregati i cijevne linije od bunara do proizvodne parcele.

Sredstva podrške su predviđena i za izgradnju novih bistijerni u cilju obezbjeđivanja napajanja vodom, adaptaciju postojećih bistijerni, kao i nabavku rezervoara i motornih pumpi za vodu i novih tifona.

Maksimalna prihvatljiva investicija za podršku iznosi sedam hiljada EUR.

U javnom pozivu detaljnije je navedena visina podrške kod novoizgrađenih bunara, novoizgrađenih bistijerni i njihove adaptacije, kao i nabavke rezervoara, tifona i motornih pumpi za vodu.

Korisnik može, po ovom javnom pozivu, podnijeti zahtjev samo za jedan tip investicije i može početi investiciju tek nakon dobijanja rješenja od Ministarstva.

Podrška se isplaćuje nakon završene investicije, a nakon terenske kontrole.

Pod pojmom „završena investicija“ podrazumijeva se da su završeni radovi, oprema instalirana i da je sistem u funkciji.

Trajanje javnog poziva je do utroška sredstava, a ne kasnije od 31. maja. Javni poziv će se završiti prije tog datuma, ukoliko se utroše sva predviđena sredstva.

