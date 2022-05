Podrška Glavnog grada za preduzetnike u centru Podgorice

Podgorica, (MINA-BUSNESS) – Glavni grad podržao je devet preduzetnika koji imaju svoje biznise u centru Podgorice, kao nastavak oživljavanja tog dijela grada.

Gradonačelnik Ivan Vuković potpisao je ugovore sa dobitnicima koji će svoj biznis razvijati upravo u centru Podgorice, nakon nedavno završeog konkursa za podršku preduzetnicima u centru grada.

On je rekao da su, vođeni idejom da centar u punoj mjeri ožive, pokrenuli su taj projekat s namjerom da one ljude koje imaju biznis ideje i želje da se bave biznisom i to čine u centru Podgorice, podstaknu na to.

“Veoma smo zadovoljni jer je interesovanje bilo veliko i danas smo u prilici da potpišemo devet ugovora, osam novih biznis projekata i jedan stari biznis – zanat koji je jedan od simbola centra Podgorice, a to je obućarska radnja Napredak”, rekao je Vuković.

On je naveo da su htjeli da pošalju poruku da gradska uprava čvrsto stoji uz te ljude.

“Ovo je samo početak, ja sam siguran da kada drugi vide rezultate rada da će i sami biti ohrabreni da krenu tim putem, i nemam nikakvu dilemu da će u dogledno vrijeme centar grada živjeti u punoj mjeri, na pravi način, svakog dana, sedmice i mjeseca u godini, te da ćemo moći da se ponosimo i centrom Podgorice”, kazao je Vuković.

On je zahvalio svima koji su dio ovog projekta uz poruku da je riječ o zajedničkom uspjehu, te da će Glavni grad sa zadovoljstvom prititi realizaciju nagrađenih biznis planova i biti podrška i u narednom periodu.

Vuković je podsjetio da je od početka mandata gradske uprave visoko na listi prioriteta bilo oživljavanje centra grada, te da je pokrenut vrlo ambiciozan investicioni ciklus, rekonstruisana je Ulica Vuka Karadžića, temeljno saniran Bulevar Ivana Crnojevića, a Bokeška ulica je danas jedna od najljepših u centru grada.

U toku je rekonstrukcija Njegoševe ulice, a Hercegovačka ulica će biti završena u junu. Temeljno je obnovljen Njegošev park i konačno izgra]ena prva faza šetališta duž rijeke Morače. Centar grada dobio je novi život kroz obogaćivanje kulturnog života.

“Dobili smo nove prostore za kulturu u centru grada poput Kuslevove kuće, Art galerije na Trgu Nezavisnosti i mnogih drugih projekata koji su učinili da centar živi bitno drugačije”, navodi se u saopštenju PG Biroa.

U ime dobitnika prisutnima se obratila vlasnica Pet zone manufaktura koja se nalazi u centru grada, Svetlana Vavić.

“Kada su nam mnogi govorili da možda ipak treba da idemo na neko drugo mjesto, mi smo ipak vjerovali u centar. I dalje smo tu, te stoga vjerujemo da centar zaista može da živi. Konkursi Glavnog grada nekako uvijek dođu onda kada je nama to najviše potrebno, a tako je bilo i ovoga puta”, kazala je Vavić.

Ona je rekla da će iskoristiti ta sredstva za dalji razvoj njihove biznis ideje koja podrazumijeva izradu igračaka za pse.

“Inače se bavimo prodajom i proizvodnjom hrane i opreme za kućne ljubimce, a naša ideja Pet zona manufaktura će doprinijeti da i svaki stranac koji dođe u centar Podgorice, ode sa jednim suvenirom za svog kućnog ljubimca”, precizirala je Vavić.

Ona je navela da je svaka igračka ručno izrađena, a riječ je o ekološkim igračkama sa motivima crnogorske trpeze.

“Hvala Glavnom gradu, i srećno svima koji su dobili podršku. Za centar definitivno ima nade“, poručila je Vavić.

Ukupan fond je iznosio 20 hiljada EUR, a podršku su dobili Bark Park (Svetlana Vavić) – Prodavnica za kućne ljubimce, ekološke ručno rađene igračke, Fast Food Final Touch (Nenad Knežević), Kafoteka Kafemat (Ljiljana Bracanović), Finance Consult (Vučeković Milica) – Administrativno-knjigovodstveni biro, Guild (Dušan Ljumović) – Dodaci ishrani, Đir u Podgorici na 4 točka (Boris Raković) – Električni automobili za djecu, SZR Napredak (Džiat Lekić) – Obućarska radnja, Dunja Ask Fashion New, (Aleksandra Ramujkić) – Butik ženske odjeće i preduzeće Lukass (Sanja Kostić) – Butik muške odjeće, za adaptaciju postojećeg prostora.

