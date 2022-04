Podaci o preduzećima iz regiona dostupni na zajedničkoj platformi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajednička regionalna platforma privrednih registara Bifidex, čija članica je i crnogorska Uprava prihoda i carina (UPC), odnosno njen Centralni registar privrednih subjekata, dostupna je za korišćenje u punom kapacitetu.

Platforma Bifidex je regionalna platforma za analitiku poslovnih i finansijskih podataka o preduzećima u regionu Zapadnog Balkana. Omogućava pristup svim statusnim i finansijskim podacima 1,5 miliona pravnih i fizičkih lica iz zvaničnih registara u Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini.

„Preko platforme www.bifidex.com korisnici mogu da analiziraju cijelo tržište u regionu po različitim privrednim granama i njihovim finansijskim parametrima, kao i da porede finansijske performanse različitih kompanija“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu UPC.

Omogućena je i integralna informacija o povezanosti fizičkih i pravnih lica u regionu.

Podaci se dobijaju u realnom vremenu iz zvaničnih baza podataka registara i dostupni su na svim zvaničnim jezicima zemalja članica platforme, kao i na engleskom, dok je finansijska analitika omogućena takođe u valutama u upotrebi u regionu, kao i u eurima.

Bifidex omogućava i notifikacije zainteresovanih korisnika, kada se u zvaničnim registrima evidentira bilo koja promjena kod kompanije i njenih ovlašćenih lica.

Pretrage osnovih podataka o fizičkim i pravnim licima su besplatne, a svaki novi registrovani korisnik na Bifidex-u dobija i besplatnu promotivnu godišnju pretplatu za korišćenje određenih usluga.

Nakon promotivne pretplate, korisnicima su dostupne i komercijalne pretplate.

Razvoj Bifidex platforme je od 2017. godine pokrenut kao regionalna registarska inicijativa sa ciljem povećanja transparentnosti, pravne sigurnosti i olakšanja poslovanja na širem tržištu Zapadnog Balkana.

Ova inicijativa je podržana od svih vlada registara učesnica, a platforma je razvijena i finansirana iz podrške Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Fonda za dobro upravljanje Veike Britanije.

Uz regionalno povezivanje svojih podataka kroz Bifidex platformu, Centralni registar privrednih subjekata nastavlja sa unapređenjem usluga svojim korisnicima, kroz dalju digitalizaciju i uvođenje novih servisa za biznise u Crnoj Gori.

