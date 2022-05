Počinje Svjetski ekonomski forum u Davosu

Davos, (MINA-BUSINESS) – Politička i poslovna elita okupiće se danas na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu, nakon dvije godine pauze.

Forum koji se održava u švajcarskom skijalištu i najvišem gradu u svijetu, traje do četvrtka.

Samit u Davosu uobičajeno se održava u januaru, ali je zbog pandemije odložen za maj, prenosi Blic.

Ponovno održavanje događaja nakon dvogodišnje pauze dobrodošla je vijest za lokalno stanovništvo, koje, kako je pokazala studija iz 2017. godine, od svakog održanog foruma ostvari dobit u visini 60 miliona USD.

Građevinske ekipe završavaju privremene objekte i sadržaje za političku i poslovnu elitu koja dolazi na konferenciju.

Švajcarska vlada rasporediće čak pet hiljada vojnog osoblja za podršku lokalnoj policiji. Avioni vazdušnih snaga ponovno će kružiti kako bi uspostavili zonu zabranjenog leta.

WEF sa sedištem u Ženevi navodi da će sastanak okupiti više od dvije hiljade čelnika i stručnjaka iz cijelog svijeta, nešto manje nego ranije. Zbog rata u Ukrajini nijesu pozvani Vladini niti korporativni moćnici iz Rusije.

Teme dnevnog reda uključuju oporavak od pandemije, borbu protiv klimatskih promjena, budućnost rada, ubrzanje kapitalizma dioničara i korišćenje novih tehnologija.

