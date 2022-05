Plav će dobiti hotel vrijedan deset miliona EUR

Plav, (MINA-BUSINESS) – Na obali Plavskog jezera biće izgrađen hotel vrijedan preko deset miliona EUR, što će, prema riječima predsjednika Opštine Plav Nihada Canovića, otvoriti nova radna mjesta i pozicionirati taj grad na turističkoj mapi.

On je rekao da bi u Plavu, da ima kvalitetnu infrastrukturu i žičare, uveliko tekla zimska sezona, prenosi portal RTCG.

“Zato što još imamo preko metar snijega na planini Bogićevici, zbog kojeg bi nas posjetili vikend skijaši i boravili u Plavu. Međutim, kako nemamo, ulažemo svu snagu da nadležnima u državi predočimo sve potencijale i kvalitete i da putem investicija omogućimo razvoj tih potencijala”, kazao je Canović.

Istrakao je da je vidan benefit puta koji do Plava ide preko Albanije.

“Ima i drugih putnih pravaca koji treba da nas spoje sa Kosovom i Albanijom. Da otvorimo granični prelaz preko Čakora koji bi omogućio bolji razvoj Plava i otvorio nova radna mjesta”, rekao je Canović.

Naveo je da privatnici prepoznaju dobropit ulaganja u Plav.

“Tako da već ove sezone imamo najavu višemilionske investicije koja treba da otvori nova radna mjesta. Radi se o ugostiteljskom objektu na obali Plavskog jezera. Projektna dokumentacija je u završnoj fazi i odmah nakon dobijanja dozvola očekujemo početak radova i vjerujem da hotel takvih gabarita ne postoji u ovom dijelu države”, saopštio je Canović.

On je dodao da je riječ o ivesticiji od preko deset miliona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS