Plaćanje rata mora ući u budžet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija platiće dospjele rate kredita od 2,8 miliona USD prema Abu Dabi Fondu (ADF), čim se izmjenama i dopunama budžeta stvore potrebne pretpostavke za uvećanje javnog duga po osnovu tog kreditnog zaduženja, saopštila je državna sekretarka Mila Kasalica.

Ona je Vijestima kazala da je Ministarstvo sa ADF-om počelo pregovore u vezi dalje otplate duga po ovom kreditu.

Kasalica je objasnila da Ministarstvo sprema izmjene zaključka Vlada od prošle sedmice u vezi ovog kredita.

Zaključkom je bilo definisano da Ministarstvo sa privremenog računa Prve banke do 1. juna prebaci novac na novootvoreni račun i da plati dospjele obaveze kreditoru, kao i da joj resorna ministarstva finansija i poljoprivrede i Investiciono-razvojni fond (IRF) dostave predlog mjera u vezi sa tim projektom koji se odnosio na podršku poljoprivredi.

”Zaključci Vlade se pripremaju za izmjene i dopune kako bi se ukupan aranžman sa međunarodnim povjeriocem zaokružio unutar budžeta u okviru izmjena i dopuna u narednom periodu. Uz posvećenu odgovornost resornog direktorata za dug, Ministarstvo finansija u ovom trenutku treba da dopuni modele da se prevaziđe rizik nekonzistentnog obligacionog i računovodstvenog odsustva postupanja potpisnika ugovora sa ADF-om koje traje više od sedam godina”, navela je Kasalica.

Ministarstvo, kako je rekla, nije u mogućnosti da koristi novac na privremenom računu u banci.

“Bez obzira što Ministarstvo ima načelnu saglasnost pravosudnih organa da ne postoji blokada, takvo postupanje bi bilo nastavak nepravilnih postupanja oko otvaranja i raspolaganja sa novcem iz prethodnog perioda, a što je bilo suprotno strogim procedurama državnog trezora i pravilima upravljanja obavezama unutar privrednih subjekata u državnom vlasništvu”, kazala je Kasalica.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) nijesu odgovorili na pitanja Vijesti koje su posljednje aktivnosti koje su sprovedene u predmetu koji se odnosi na nezakonite radnje prilikom raspodjele i trošenje 23 miliona USD koje je prije pet godina Ministarstvo poljoprivrede dobilo iz ADF-a, da li je tužilaštvo saslušalo neke od korisnika kredita i da li ima informaciju gdje se nalazi državna garancija na iznos od 50 miliona koju je država dala za ovaj projekat u budžetu 2015. godine.

Kasalica je navela da će plaćanje dospjelog iznosa u vrijednosti od 2,85 miliona USD biti izvršeno u skorom roku, čim se ispune potrebne pretpostavke identifikovanja uvećanja javnog duga po osnovu ovog zaduženja, kao i završe cjelokupne provjere uparivanja/ ugovornog aneksiranja, koje se usaglašavaju sa međunarodnim investitorom, kao i drugim potpisnikom originalnog ugovora.

“Ministarstvo je otpočelo pregovore sa međunarodnom povje riocem, uvjeravajući drugu ugovornu stranu da je, kao što svi ostali međunarodni povjerioci već znaju, Crna Gora na međunarodnom tr žištu odgovorni dužnik koji ispunjava obaveze, saglasno ugovorenim i budžetskim okvirima”, kazala je Kasalica.

Ugovor o zajmu za razvoj poljoprivrede, čiji je korisnik Ministarstvo poljoprivrede je potpisan u julu 2015. godine na iznos od 50 miliona USD od čega je Ministarstvo na račun u Prvoj banci povuklo 29,5 miliona EUR u dvije tranše – prva u avgustu 2015. godine od 15 miliona na potpis bivšeg ministra poljoprivrede i aktuelnog poslanika Petra Ivanovića i druga u maju 2017. od 14,6 miliona USD na potpis bivšeg ministra poljoprivrede Mulitina Simovića.

Doskorašnji ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović je objelodanio da je novac u državu ušao mimo sistema državnog trezora i da je Ivanović otvorio posebni račun u Prvoj banci. Na ovaj račun je uplaćen novac i sa njega su izvršeni svi prenosi po odobrenim kreditima i sva dosadašnja plaćanja obaveza prema ADF-u.

Kao potpisnici dokumentacije pojavljuju se i aktuelni guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić, koji je tada bio ministar finansija i nekadašnji izvršni direktor IRF-a, Zoran Vukčević.

IRF je u ugovoru o kreditu naveden kao zajmoprimac, a piše i da sve radnje koje se zahtijevaju od zajmoprimca može da preuzme ili potpisuje ministar finansija, pa se u članu 10 ugovora našlo i Žugićevo ime. On je negirao da ima veze sa ovim ugovorom, dok se u dokumentaciji nalazi informacija da je Žugić u februaru 2015. godine informisao Vladu da u ovom trenutku nije moguće naći povoljnije uslove kreditiranja poljoprivrede u odnosu na ADF. Po nalogu guvernera Žugića ovaj je račun ugašen.

Po nalogu SDT-a, Skupština je skinula poslanički imunitet Ivanoviću koga sumnjiči da je stekao nezakonitu imovinsku korist tokom dodjele novca iz tog kredita.

