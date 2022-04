Pad tehnološkog sektora pritisnuo indekse

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi pali, nakon rasta dan ranije, jer su ponovno porasli prinosi na obveznice, dok visoka inflacija i skromni rezultati kompanija navode ulagače na oprez.

Dow Jones oslabio je 0,33 odsto na 34.451 bod, dok je S&P 500 skliznuo 1,21 odsto na 4.392 poena, a Nasdaq indeks 2,14 odsto na 13.351 bod.

Nakon što su dan ranije najviše porasle, cijene dionica u tehnološkom sektoru su u četvrtak najviše pale. S&P 500 indeks tog sektora potonuo je 2,5 odsto, prenosi Hrportfolio.

To je posljedica ponovnog rasta prinosa na američke državne obveznice, što ne ide u prilog tehnološkom i drugim sektorima zasnovanim na rastu.

Posljednjih sedmica tržište je pod pritiskom zbog visoke inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i straha da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) povećati ključne kamatne stope agresivnije nego što se očekivalo.

Kako bi suzbio inflaciju, koja se kreće na najvišim vrijednostima u 40 godina, Fed je na sjednici u martu povećao kamate prvi put od 2018. godine, za 0,25 procentnih poena, a već u maju vjerovatno će ih povećati za dodatnih 0,5 procentnih poena.

Narednih sedmica u fokusu ulagača biće i poslovni rezultati američkih kompanija, jer je počela sezona objave izvještaja za prvo tromjesečje.

No, početak nije baš impresivan. U četvrtak su, između ostalih, izvještaje objavile četiri velike banke – Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley i Wells Fargo.

Sve su ostvarile veće zarade nego što se očekivalo, no zarade su znatno pale na godišnjem nivou.

Većina od 34 kompanije, koje su do sads objavile izvještaje, ostvarila je veću zaradu nego što se očekivalo, no taj je rast skroman.

„Niz je razloga za zabrinutost. Poslovni rezultati kompanija su miješani, što je, zajedno sa zabrinutošću zbog visoke inflacije i agresivnog Fed-a, navelo ulagače na prodaju uoči praznikom produženog vikenda”, rekao je strateg u firmi LPL Financial, Ryan Detrick.

U fokusu ulagača bila je i dionica Twittera, jer je osnivač Tesle, Elon Musk, ponudio 41 milijardu USD za kupovinu te društvene mreže. Cijena dionice Twittera značajno je tokom dana oscilirala, da bi završila u minusu od 1,7 odsto.

Danas se na Wall Streetu zbog uskršnjih praznika ne radi, a ove sedmice su svi najvažniji berzanski indeksi zabilježili pad.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,47 odsto na 7.616 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,62 odsto na 14.163 poena, a pariski CAC 0,72 odsto na 6.589 bodova.

Pozitivno su na tržište uticale poruke čelnika Evropske centralne banke (ECB), koji su zabrinuti zbog visoke inflacije, ali nijesu najavili oštrije zaokrete prema zaoštravanju monetarne politike.

