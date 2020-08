Pad indeksa i prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad oba indeksa i slabiji promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih događaja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 pao je 3,1 odsto na 658,43 poena, a MONEX dva odsto na 9.873,74 boda.

Promet, realizovan kroz svega 28 transakcija, bio je 4,6 odsto manji od prošlosedmičnog i iznosio je 26,89 hiljada EUR. Najveći udio u prometu imale su akcije Crnogorskog Telekoma, koje su u petak koštale 1,05 EUR.

Gubile su akcije Sveti Stefan hotela 7,2 odsto na 2,32 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema 8,9 odsto na 50,1 cent, dok su dionice Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje ostale nepromijenjene na 40 centi.

Trgovano je i akcijama Marine Bar, Solane i Budvanske rivijere koje koštaju 1,6 EUR, odnosno 1,51 EUR i 5,23 EUR. Dionice Centra za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo i Jugopetrola sedmicu su završile na tri EUR, odnosno 8,8 EUR.

Ove sedmice je Vlada usvojila finansijske sporazume sa Evropskom komisijom (EK), čime je stvoren pravni osnov za dodjelu budžetske podrške Evropske unije (EU) od 40,5 miliona EUR, kao odgovor na epidemiju koronavirusa.

Vlada prihvatila dopunu 1 finansijskog sporazuma za program IPA 2016, kao i finansijske sporazume za programe IPA 2019 i IPA 2020.

Iz Generalnog Sekretarijata Vlade su kazali da je pandemija koronavirusa tokom ove godine uzrokovala potrebu za uvođenjem niza hitnih i efikasnih mjera za prevenciju i kontrolu njegovog daljeg širenja, kao i mjera socijalne i ekonomske politike koje će ublažiti posljedice krize na globalnom nivou.

EK je, prepoznajući napore koje Vlada ulaže u sprovođenje tih mjera, donijela odluku da finansijski podrži Crnu Goru u njihovoj realizaciji.

Kraj sedmice je obilježilo objavljivanje javnih poziva za komercijalne banke i ponuđače stambenih objekata za učešće u četvrtoj fazi projekta rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima, Hiljadu plus.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pozvalo je banke koje odobravaju stambene kredite, da do 7. septembra dostave ponude za učešće u projektu, čija je ukupna vrijednost 20 miliona EUR.

Ponuda koju banka dostavi treba da sadrži visinu kamatne stope, koja ne može biti veća od 2,99 odsto, fiksno, tokom čitavog perioda otplate kredita, kao i visinu administrativnih, odnosno troškova obrade kreditnog zahtjeva, koji ne mogu biti veći od 0,3 odsto iznosa odobrenog kredita. Ponuda treba da sadrži i ukupan iznos sopstvenih sredstava koji banka namjerava da plasira u projektu i izjavu o uslovima kreditiranja.

Vlada je pozvala i investitore, pojedince i preduzeća da u okviru projekta Hiljadu plus ponude građanima izgrađene i individualne stambene objekte u izgradnji. Ponude i dokumentacija za učešće u projektu mogu se za stambene objekte u izgradnji dostaviti do 18. septembra, dok se za izgrađene dostavljaju do isteka roka važnosti svakog dodijeljenog vaučera korisnicima projekta, odnosno do završetka njegove realizacije.

Kupoprodajna cijena metra kvadratnog neto korisne površine individualnog stambenog objekta, koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima projekta ne može biti veća od 1,1 hiljadu EUR.

Ove sedmice su na sedmoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana prodati državni zapisi za 6,8 miliona EUR, po prosječnoj stopi od 1,1 odsto.

Ukupna nominalna vrijednost emisije državnih zapisa iznosila je 18 miliona EUR, dok su dostavljene ponude vrijedne 11,8 miliona. Iznos prihvaćenih ponuda bio je 6,8 miliona EUR.

Rok dospjeća zapisa je 182 dana, odnosno 24. februar.

Ove godine je održano šest aukcija državnih zapisa sa rokom dospjeća od 182 dana.