Ozbiljne kompanije trenutno nemaju interes da kupe deset odsto akcija EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trenutno nijedna ozbiljna kompanija nema interes da kupi deset odsto akcija Elektroprivrede (EPCG), ukoliko nema neki dalji plan, dogovor ili obećanje, koje bi joj omogućilo da dođe bar do 15 odsto udjela, saopštila je bivša ministarka ekonomije, Dragica Sekulić.

Sekulić, koja je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS), objasnila je da bi po osnovu udjela od 15 odsto ta kompanija mogla uticati na poslovne odluke EPCG, piše Pobjeda.

Aktuelni menadžment EPCG predložio je da se deset odsto akcija kompanije proda strateškom partneru, kako ne bi bile poništene. Riječ je o akcijama koje je visokolikvidna EPCG otkupila svojim novcem od bivšeg strateškog partnera, italijanske A2A, koja je u elektroenergetsku kompaniju ušla 2009. sa 430 miliona EUR, a izašla 2017. sa 230 miliona za isti paket akcija.

Po zakonu, kompanija je dužna da svoje akcije ili proda ili poništi nakon tri godine. EPCG je prvih deset odsto otkupljenih akcija od A2A poništila 2019. i na taj način povećala vlasnički udio države.

“U ovom trenutku kupovina tih deset odsto akcija EPCG može da bude samo dio nekog pakovanja, koje kasnije može da dovede do značajnijeg uticaja na poslovanje kompanije”, kazala je Sekulić Pobjedi.

Ona je uvjerena da bi za tih deset odsto akcija u ovom trenutku bile zainteresovane kompanije iz okruženja.

“Sve te kompanije iz okruženja su značajno lošijih poslovnih performansi od EPCG i ne vidim koja bi bila dodatna vrijednost njihovog učešća u vlasništvu EPCG”, ocijenila je Sekulić i podsjetila da odluku o poništenju ili prodaji tih deset odsto akcija treba donijeti na skupštini akcionara.

Sekulić je dodala da će nova Vlada na toj sjednici skupštine akcionara EPCG imati svog predstavnika.

“Tako da očekujem da Vlada i novi ministar Ervin Ibrahimović dobro promisle koji će stav zauzeti po tom pitanju. Generalno, ne bih bježala od rješenja da se ponište te akcije, jer ih EPCG uvijek može emitovati ukoliko bude potrebno”, navela je Sekulić.

Ona je pitala što će se dešavati sa aktuelnim menadžmentom EPCG i saopštila da joj njihove odluke ne ulivaju nikakvo povjerenje.

Komentarišući navode uprave EPCG da se prodajom ovih akcija sprečavaju štetne posljedice i dobijaju sredstva za investicije, Sekulić je podsjetila da je aktuelni menadžment odbio 2020. godine zaključen kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) vrijedan 50 miliona EUR.

“Ta priča o dobijanju sredstava za investicije ne pije vodu, jer je menadžment EPCG odbio kredit EBRD-a koji je bio namijenjen za likvidnost u vrijeme pandemije i koji je bio nuđen po veoma povoljnim uslovima. Uprava EPCG je tada, da su stvarno bili zainteresovani za investicije, mogla pričati o ulasku EBRD u vlasništvo EPCG”, rekla je Sekulić.

Iz EPCG su ranije kazali da im taj kredit nije bio potreban jer je kompanija likvidna.

Bivša vlada je 20. aprila usvojila informaciju o rješavanju pitanja daljeg statusa sopstvenih akcija EPCG u kojoj se predlaže da se tih deset odsto sopstvenih akcija proda strateškom partneru koji će biti najbolji ponuđač na osnovu jasno utvrđenih kriterijuma i kome bi, kao poznatom sticaocu, bile prodate po cijeni koju utvrdi ovlašćeni procjenjivač, odnosno putem blok trgovine.

Na taj način bi se, kako je objašnjeno, spriječile štetne posljedice za EPCG i dobila neophodna sredstva za sprovođenje značajnih investicionih projekata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS