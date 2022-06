Ozan: Konačna odluka na Tosčeliku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turska ambasadorka u Podgorici Songul Ozan je, komentarišući situaciju u nikšićkoj Željezari, saopštila da se uprkos problemima razgovori nastavljaju, ali da će konačnu odluku donijeti kompanija.

Ona je za Televiziju Crne Gore kazala da je interesovanje investitora iz te zemlje uvijek prisutno, posebno u oblastima energetike, zdravstva i infrastrukture, ali i za koncesije aerodroma Podgorica i Tivat.

Ukupne investicije Turske u Crnoj Gori od 2006. do oktobra prošle godine iznosile su oko 266 miliona EUR, prenosi portal RTCG.

“Ima dosta turskih kompanija koje pokazuju interesovanje za ulaganja u razne oblasti kao što je zdravstvo, turizam, infrastruktura. U fokusu su i koncesije za aerodrome u Podgorici i Tivtu, ali je za turske investitore svakako jako zanimljiva i oblast energetike”, navela je Ozan.

Iako su dosadašnje investicije ispunile očekivanja, ima i onih koje, nažalost, to nijesu uspjele. Riječ je o najvećim – Tosčeliku koji gazduje nikšićkom Željezarom i kompaniji Global Ports koja ima udio u preduzeću Port of Adria, nekadašnjim Kontejnerskim terminalima državne Luke Bar.

“Nažalost, taj proces je bio dosta problematičan. Te firme susrijeću se sa određenim problemima, ali se razgovori nastavljaju. Ipak, krajnju odluku donijeće kompanije”, rekla je Ozan.

Ona je kazala da su procjene da u Crnoj Gori boravi između šest i sedam hiljada turskih državljana koji su, dugoročno ili kratkoročno, u potrazi za poslovnim mogućnostima.

“Ne možemo, međutim, reći da oni stalno borave u Crnoj Gori. Po našim procjenama taj broj je dosta manji. Recimo da je osnovano oko četiri hiljade firmi, iako je, po podacima koje posjedujemo i taj broj dosta manji. Mislimo da u Crnoj Gori ima oko 300 aktivnih firmi koje rade i koje zapošljavaju”, precizirala je Ozan.

Kako je kazala, u posljednje vrijeme Crna Gora je popularna destinacija za turske građane.

“Sve više se govori o Crnoj Gori, na društvenim mrežama se stalno dijele slike vaše zemlje, puno mladih ljudi žele da dođu i posjete je. Takođe, dosta njih želi i da se vjenčaju u Crnoj Gori ili da provedu ovdje medeni mjesec”, rekla je Ozan.

Ona ističe da Crna Gora i Turska imaju tradicionalno dobre i prijateljske odnose isaradnju u svim oblastima. Ukazala je i na pomoć koju Turska preko svoje Agencije za međunarodni razvoj i saradnju pruža Crnoj Gori.

