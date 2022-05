Otvorili turističko-informativni biro u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Turistička organizacija (TO) Budva otvorila je turističko-informativni biro u Beogradu sa ciljem da Beograđanima, njihovim gostima i građanima Srbije približi aktuelnu turističku ponudu Budve.

Kako je saopšteno, posjetioci biroa će kroz promo materijal TO Budve i budvanske privrede, kao i razgovore sa zaposlenima, moći da se upoznaju sa ponudom hotelskog i privatnog smještaja, cijenama, kalendarom manifestacija i ostalim segmentima turističke ponude budvanske rivijere.

Biro se nalazi na Sava promenadi i kroz saradnju sa kompanijom Beograd na vodi je dogovoreno da će raditi do kraja ljeta, prenosi agencija Media Biro.

Nikola Kralj iz TO Budva kazao je da Budvani, na ovaj način, pokazuju kako su građani Beograda i Srbije važni potencijalni gosti za Budvu.

“Otvaranjem ovog biroa omogućili smo svim zainteresovanim turistima iz Srbije da prije putovanja prikupe sve potrebne informacije i saznaju šta će se dešavati u Budvi za vrijeme njihovog odmora”, rekao je Kralj.

On je naveo da TO Budva, pored pomenutog, priprema niz razvojnih projekata od kojih izdvaja revitalizaciju tvrđave Mogren.

“Napomenuo bih i uređenje pješačkih staza u ruralnom dijelu grada sa kojima se povezuju sva budvanska sela, dužine nekih 50 kilometara (km)”, kazao je Kralj.

Direktor Javnog preduzeća Morsko dobro, Mladen Mikijelj je kazao da je siguran da će posjetioci turističko-informativnog biroa moći da se na kvalitetan način informišu o svim aktuelnim dešavanjima u Budvi.

“Siguran sama da će turisti iz Srbije i ovog ljeta izabrati Budvu i Crnu Goru za svoj odmor, kao i da će se sa pozitivnim utiskom vratiti svojim kućama”, kazao je Mikijelj.

