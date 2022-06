Otkloniće prepreke u primjeni poreskih i carinskih propisa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) i Uprava prihoda i carina (UPC) zajednički će raditi kako bi se privredi otklonile prepreke u primjeni poreskih i carinskih propisa, saopštili su njihovi predstavnici.

U PKCG je organizovan okrugli sto tokom kojeg su predstavnici kompanija koji su veliki poreski obveznici i UPC razmotrili otvorena pitanja i izazove u poreskoj politici Crne Gore.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, kazala je da je riječ o prvom u nizu susreta sa UPC, kojima će se doprinijeti da se privredi otklone prepreke u primjeni poreskih i carinskih propisa.

Ona je, kako je saopšteno iz PKCG, posebno istakla da će Komora i biti i dalje u intenzivnoj komunikaciji, te najavila da će se jedna od narednih tema zajedničkih sastanaka odnositi na potencijale Slobodne zone Luke Bar.

Direktor UPC, Rade Milošević, istakao je značaj ovakvih susreta gdje se u partnerskoj atmosferi razmatraju mogućnosti za iznalaženje adekvatnih rješenja za izazove u privredi.

Milošević je iskazao posvećenost Uprave pojednostavljenju procedura i otklanjanju biznis barijera i obećao sprovođenje politike otvorenih vrata prema privredi i efikasnost u radu, a kao prioritet istakao zaštitu državnog budžeta.

“Uprava prihoda i carina djelovaće u dva smjera – kao štit državnog budžeta, te savjetodavac i edukator za potrebe privrede”, rekao je Milošević.

On je naglasio izuzetnu važnost ove institucije s obzirom na djelokrug rada i prihode od kojih zavisi funkcionisanje državnog aparata.

Prema njegovim riječima, u jeku su pripreme za nesmetano odvijanje turističke sezone.

Službenici Uprave, kako je dodao Milošević, veoma su aktivni na suzbijanju krijumčarenja duvana i borbi protiv privrednog kriminaliteta.

Milošević je najavio uvođenje poreske policije.

Predstavnici Uprave su odgovarali na konkretna pitanja privrede u vezi sa primjenom poreskih, carinskih i propisa koji se odnose na igre na sreću.

Između ostalog, njihova pitanja su se odnosila na mogućnosti bržeg povrata poreza na dodatu vrijednost (PDV), donošenja privremenih rješenja o povratu i kompenzaciji ovog poreza, reprograma zaostalih obaveza i ubrzanje inspekcijskog nadzora.

Privrednici smatraju da bi nekadašnje zakonsko rješenje koje se tiče izmirenja poreza na dobit, a koje im je omogućavalo izmirenje u ratama, značajno relaksiralo njihovo poslovanje.

Ukazali su na pojavu zagušenja sistema prilikom predavanja IOPPD obrazaca, na šta je odgovoreno da se radi na unapređenju informacionog sistema Uprave kako se to ne bi dešavalo.

“Takođe, kandidovana je inicijativa za uvođenje service charge-a, koja će doprinijeti konkurentnosti Crne Gore u privlačenju kvalitetnih kadrova u ugostiteljstvu, te je, s tim u vezi, istaknuta potreba izmjene poreske regulative”, navodi se u saopštenju.

Uvođenje service charga u legalne tokove, kako je objašnjeno, povećalo bi fiskalnu disciplinu i prihode za državu, a to bi doprinijelo i unapređenju turističke usluge.

Tokom sastanka su iz Uprave poručili da neće biti tolerancije za one koji ne izdaju fiskalne račune, a istaknuta je i neophodnost usklađivanja zakona o fiskalizaciji i porezu na dodatu vrijednost.

PKCG će prema Ministarstvu finansija inicirati izmjenu regulative u ovom smjeru, kao i organizovati još sličnih sastanaka sa Upravom i obuka privrede kako bi se propisi u poreskoj i carinskoj politici lakše i efikasnije primjenjivali.

