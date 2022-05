Opsluženo preko 62 hiljade putnika

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Tivat je od početka godine do 1. maja opslužio ukupno 62,29 hiljada putnika.

Obim saobraćaja zbog povećanja broja redovnih letova i uvođenja novih sezonskih linija počeo je da raste u aprilu pa je tog mjeseca vazdušna luka u Tivtu imala ukupno 30,03 hiljade putnika, pišu Vijesti.

To je skoro četiri puta više nego u istom mjesecu prošle godine, kada je promet bio samo 6,89 hiljada putnika, ali je i dalje ovaj rezultat samo 54,1 odsto od broja putnika koji je ovaj aerodrom imao u aprilu rekordne 2019. godine.

Na tivatskom aerodromu prošlog mjeseca zabilježeno je ukupno 520 operacija vazduhoplova, što je više nego duplo više u odnosu na isti mjesec prošle godine, kada je bilo 228 polijetanja, ali i 28 odsto manje nego u aprilu rekordne 2019, kada je zabilježeno 668 operacija vazduhoplova.

