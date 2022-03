Online plaćanje taksi putem sajta TOB-a

Budva, (MINA-BUSINESS) – Posredstvom zvaničnog sajta Turističke organizacije Budve (TOB), u saradnji sa budvanskom opštinom i poslovnim bankama, uvedeno je prvo online plaćanje boravišne, turističke i izletničke takse, kao i članski doprinos.

“Svi obveznici koji, po zakonu, plaćaju navedene takse, na sajtu www.budva.travel mogu da ispune odgovarajući obrazac (Uplata taksi), u kojem će navesti ime stanodavca i JMBG na koji je izdato rešenje o izdavanju”, navodi se u saopštenju TOB-a.

Uplata se može izvršiti i karticom koja glasi na ime člana porodice ili bilo koje treće osobe u ime izdavaoca smještaja.

Prilikom korišćenja ovog servisa biće prihvaćene sve vrste platnih kartica.

“U saradnji sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB), u kojoj su otvoreni namjenski opštinski računi, obezbijeđena je potpuna sigurnost i zaštita ličnih podataka svih korisnika, zahvaljujući 3D SECURE GUIDE servisu koji garantuje da ne može doći do bilo kakve vrste zloupotreba”, objasnili su iz TOB-a.

Jedna od pogodnost za korisnike je i ta što su oslobođeni plaćanja provizije koja je do sada bila naplaćivana prilikom uplate u bankama ili poštama u Crnoj Gori.

Sredstva uplaćena na ovaj način će biti direktno usmjeravana na namjenske opštinske račune.

“Servis je dostupan na našem, engleskom i ruskom jeziku, a svi obveznici će, nakon što uplate novčani iznos za članarinu ili neku od taksi, dobiti povratni mejl sa potvrdom da je uplata izvršena, što će pružiti bolji pregled evidencije posebno brojnim izdavaocima smještaja na teritoriji budvanske opštine”, zaključuje se u saopštenju.

