Oglas za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje strujom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija pozvalo je zainteresovane energetske subjekte da se do 30. juna prijave na javni oglas za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom.

Ministarstvo je pozvalo zainteresovane energetske subjekte, koji obavljaju djelatnost snabdijevanja električnom energijom, da dostave ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Izbor snabdjevača sprovodi se kroz postupak javnog nadmetanja.

Predmet javnog nadmetanja je izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom za period od tri kalendarske godine, odnodno naredne, 2024. i 2025.

U oglasu koji je objavljen na sajtu Ministarstva, detaljno je opisano koga sve strujom može snabdijevati snabdjevač posljednjeg izbora i ranjivih kupaca.

Ukupna godišnja potrošnja električne energije ranjivih kupaca u prethodnom periodu je iznosila oko 30 gigavat sati (GWh).

“Imajući u vidu mogućnost i drugih kupaca, pored ranjivih, da odabiru snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za svog snabdjevača, planira se potrošnja električne energije na godišnjem nivou u narednom periodu u iznosu od oko 40 GWh”, navodi se u oglasu.

Ponuđač je dužan da ponudi jedinične cijene električne energije po tarifnim elementima – viša, niža i jedinstvena tarifa, za prvu godinu snabdijevanja, kao i formule za određivanje cijena za drugu i treću godinu.

Takođe, ponuđač je dužan da u formulama za određivanje cijena električne energije za drugu i treću godinu snabdijevanja koristi jasne i lako provjerljive parametre, na osnovu kojih je moguće utvrditi visinu cijena.

Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu kriterijuma. To su ponuđena cijena električne energije, finansijska sposobnost ponuđača, sigurnost snabdijevanja električnom energijom i doprinos zaštiti životne sredine.

Ponuđač ima pravo da učestvuje u postupku javnog nadmetanja pod uslovom da prije podnošenja ponude otkupi tendersku dokumentaciju po cijeni od hiljadu EUR.

Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorskom jeziku. U slučaju spora, ovjereni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

Ponuđač dostavlja ponudu na arhivu Ministarstva. Otvaranje ponuda obavlja Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda 30. juna u 13 sati u prostorijama tog resora.

