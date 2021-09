Odović: Ekonomija na putu oporavka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska ekonomija je na putu oporavka, što je rezultat napora ove Vlade, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Janko Odović na Ekonomskom forumu u Poljskoj.

“Globalna kriza izazvana pandemijom suočila nas je sa slabostima naših ekonomija. Rukovoditi krizom i tridesetogodišnjim nasleđem lošeg upravljanja je zahtjevno, ali najteže je prošlo”, poručio je Odović, objavljeno je na Twitter nalogu Ministarstva finansija.

On je dodao da je rezultat napora ove Vlade ekonomija na putu oporavka.

Na Twitter nalogu Ministarstva objavljeno je i da je Vlada dobrim odlukama zaslužna za uspješnu turističku sezonu, koja je pokretač naše privrede. Tu spadaju dobro rukovođenje granicama, pravovremena imunizacija, ekonomska podrška privredi i građanima od preko 320 miliona EUR i osnivanje nacionalne avio kompanije Air Montenegro.

