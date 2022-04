Očekuje se smanjenje investicija iz Rusije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, saopštio je da očekuje smanjenje direktnih investicija iz Rusije, a time i manji priliv novčanih tokova za Crnu Goru.

“Najvažniji aspekt je aspekt turizma. Rusi su ranije činili 25 odsto naših turista. Taj broj se prošle godine zbog direktnih avio-linija smanjio na deset odsto. Mi smo se tada puno manje oslonili na turiste iz Rusije”, kazao je Milatović.

On je u emisji Link Radija Crne Gore naveo da ove godine očekuje dodatan pad, prenosi portal RTCG.

Milatović je ponovio da je planirana cifra zarade od turizma bila milijardu EUR.

“Ja sam i dalje optimista pa predviđam neko značajnije povećanje turista sa zapada. Ovdje prije svega mislim na turiste iz Njemačke, Francuske, Poljske, Češke i Mađarske. Tu očekujem dobar rast, tako da ćemo tim rastom uspjeti da kompenzujemo, uz brojke iz regiona pad iz Rusije”, smatra Milatović.

On je dodao da očekuje da će se dostići 90 odsto planiranih prihoda.

Milatović je kazao da je Ministarstvo rješavalo nagomilane probleme radnika.

“Njih je ova država često ostavljala na cjedilu. Često ih ministri nijesu ni primali na razgovore. Ja sam pokušao to da promijenim”, rekao je Milatović.

Vlada je, kako je podsjetio, isplatila pet miliona EUR u okviru socijalnog programa namijenjenog radnicima Kombinata aluminijuma, pri čemu je zbog bivših radnika rudarsko-metarluškog sektora donijet zakon o finansijskoj podršci gdje će svako od njih dobiti po 12 hiljada EUR u četiri rate.

Milatović je naveo da su u okviru postojećeg zakona uspjeli da povežu radni staž za oko 170 radnika Kombinata aluminijuma.

“Ponosan sam na to što je postigao cijeli tim. Mi radimo danonoćno na rješavanju problema u Crnoj Gori”, kazao je Milatović.

On je rekao i da sa zebnjom posmatra na koji način će se u budućnosti realizovati program Evropa sad, s obzirom na to što su izjavljivali političari od kojih će zavisiti odluke nove vlade.

“Dobro je što smo imali rast plata da bi građani mogli da prevaziđu rast cijena koji nas je zadesio ratom u Ukrajini”, zaključio je Milatović.

