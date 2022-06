Očekuje se prinudno iseljenje kazina iz hotela Avala

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Kotorski Osnovni sud utvrdio je da je kompanija Beppler & Jacobson Montenegro, vlasnik hotela Avala, finansirala i izgradila prostorije kazina u tom objektu, dok je zakupac, Casino Avala, izvršio samo radove adaptacije.

Iz kompanije Beppler&Jacobson Montenegro su kazali da je sudska odluka u njihovu korist donijeta poslije deset godina spora i promjene četvoro sudija.

Casino Avala, kako su dodali, mora da plati više od 71 hiljadu EUR vlasnicima hotela na ima troškova tog spora.

„Očekuje se skoro prinudno iseljenje Casino Avala, kojem je još prošle godine istekla koncesija za organizovanje igara na sreću“, objasnili su iz kompanije Beppler & Jacobson Montenegro.

Vlasnici hotela Avala su 2011. godine sa kompanijom Casino Avala raskinuli ugovor o zakupu ekskluzivnog prostora u tom objektu za potrebe kazina.

Od tada, kako se navodi, između ove dvije kompanije bjesni pravni rat, u kome se vodilo na desetine sudskih i drugih procesa koji konačno dobijaju svoj epilog.

„Osnovni sud u Kotoru je donio presudu po tužbi Casino Avala za utvrđivanje prava svojine na spornom prostoru u hotelu, na način da je u cjelosti odbio zahtjev zakupca, utvrdivši da ova firma nije niti izgradila ovaj prostor, niti uložila jedan EUR u njegovu izgradnju“, navodi se u saopštenju.

Sada se, kako su kazali iz kompanije Beppler & Jacobson Montenegro, očekuje prinudno iseljenje zakupca iz hotela, čime će decenijska saga biti okončana, a preko dvije hiljade kvadrata najluksuznijeg prostora pod starim gradom vraćeno vlasnicima.

Sudija Osnovnog suda u Kotoru, Krsto Pejović, je obrazložio da su Beppler & Jacobson Montenegro i Casino Avala bili u ugovornom odnosu zakupa, prema kom je zakupcu predat nenamješten prostor u hotelu.

Zakupac je izvršio radove adaptacije kao što su postavljanje podova, radovi na instalacijama, unos nameštaja i malterisanje, ali ne i radove vezane za izgradnju prostora.

Poslije nekoliko plaćenih mjesečnih zakupnina, Casino Avala prestaje sa plaćanjem zakupa, nakon čega vlasnici hotela raskidaju ugovor i traže iseljenje.

„Sud je utvrdio da je u različitim sudskim postupcima Casino Avala po potrebi davao različite izjave po pitanju tog prostora, što je sudu bio pokazatelj da zakupac ne govori istinu. Ovakvi zaključci su potvrđeni i stručnim vještačenjima geodeta i vještaka građevinske struke. Na kraju, presudili su i iskazi svjedoka“, dodaje se u saopštenju.

Nakon okončanja ovog spora, kako su rekli iz kompanije Beppler & Jacobson Montenegro, očekuje se da se po automatizmu okončaju i drugi preostali sporovi dvije kompanije, te da sporni prostor i konačno u potpunosti bude inkorporisan u sam hotel Avala.

