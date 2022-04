Očekuje se poskupljenje brašna iz Srbije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Vladi očekuju da će brašno iz Srbije biti neznatno skuplje nakon što ta država naredne sedmice ukine odluku o zabrani izvoza.

Crna Gora će, kako je saopšteno, ipak nastaviti pregovore s drugim zemljama kako bi osigurali uredno snabdijevanje, prenosi portal RTCG.

Nakon sjednice Socijalnog savjeta čula se i ocjena da lokalni izbori zakazani za jun u više opština, među kojima su neke i na primorju, neće uticati na predstojeću ljetnju sezonu.

Nakon više od mjesec i po Srbija bi naredne sedmice mogla da ukine odluku o prijevremenoj zabrani izvoza brašna i pšenice za države regiona koju je donijela 10. marta, javlja TVCG.

Ministar poljoprivrede, Aleksandar Stijović, kazao je da su ih informisali da će u toku narede sedmice po sistemu kvota da donesu odluku o skidanju uvoza da će biti oslobođeno brašno.

“Čim bude povećana potražnja očekujem da će doći do malog rasta cijena,koliko će to biti, radi se o berzanskoj robi i teško je preudicirati u ovom trenutku”, rekao je Stijović.

I ako se to desi, Crna Gora, će, kako je kazao, nastaviti da pregovara sa Bugarskom, Poljskom i Rumunijom kako bi osigurali uredno snabdijevanje domaćeg tržišta naročito tokom turističke sezone.

A, sezona bi uprkos ratu u Ukrajini trebalo da bude solidna, kažu u Ministarstvu ekonomskog razvoja i nadaju se da izbori zakazani za jun neće poremetiti ta očekivanja.

“Ja mislim da neće i sasvim sigurno turistička privreda bi u tom smislu trebalo da se fokusira, a sam potpuno siguran da će se Vlada fokusirati da ljetnja sezona protekne u skladu sa planiranom dinamikom”, rekao je ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.

Milatović je optimista da će zakupac Svetog Stefana ove sezone otvoriti vrata za posjetioce.

“Ugovorna obaveza zakupca da hotel bude otvoren i upravo zbog nepostupanja u odnosu na ugovor koji zakupac ima sa državom pokrenut je arbitražni postupak i mi očekujemo određene odluke arbitražnog suda u Londonu”, rekao je Milatović.

Zakupac Svetog Stefana, Adriatic Properties ranije je najavio da će ove sezone otvoriti hotel koji prošle godine nije radio jer nijesu dobili garancije od Vlade da samo njihovi gosti mogu da koristiti plaže zbog čega su protiv Crne Gore i pokrenuli arbitražni spor u Londonu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS