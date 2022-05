Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat pod nazivom Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u okviru industrije knjiga, biće predstavljen danas u sklopu Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja u garažnom dijelu tržnog centra Delta City.

Projekat realizuje izdavačka kuća Obodsko Slovo zajedno sa partnerima Nova knjiga i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore.

Na predstavljanju projekta će, osim članova projektog tima, učestvovati i predstavnici ministarstava finansija i ekonomskog razvoja i turizma.

Implementacija projekta počela je u aprilu, a edukativni programi namijenjeni nezaposlenim osobama trajaće narednih pet mjeseci.

“Projekat će omogućiti da zainteresovane nezaposlene osobe iz Crne Gore u narednom periodu steknu osnovna znanja i vještine u izdavačkoj, štamparskoj i knjižarskoj djelatnosti, u okviru osam različitih edukativnih treninga za različite radne pozicije i to urednik, lektor/korektor, marketing menadžer, ilustrator/dizajner, knjigovezac, operater na digitalnoj mašini, agent prodaje i trgovac u knjižari”, navodi se u saopštenju.

Dio polaznika će nakon dvomjesečnog kursa proći i tromjesečnu obuku na radu kod poslodavca, koja će rezultirati zaposlenjem.

Program je namijenjen svim nezaposlenim osobama u Crnoj Gori koje žele da se obuče za deficitarna zanimanja u okviru izdavačke, štamparske i knjižarske djelatnosti, sa cijem zapošljavanja u ovoj ili srodnim oblastima.

Prioritetne grupe nezaposlenih su mlade i osobe ženskog pola, kao i dugoročno nezaposleni.

Takođe, program je namijenjen i društveno odgovornim poslodavcima.

Učešćem u Programu poslodavci dobijaju priliku da kroz tri mjeseca osposobe za rad učesnike koje sami odaberu.

Projekat Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u okviru industrije knjiga je dio Programa Evropske unije (EU) i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Realizacija programa obuka počinje u maju, a sve informacije o projektu se nalaze na sajtu izdavačke kuće Obodsko slovo www.obodskoslovo.me.

