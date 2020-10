Objavljen konkurs za podršku IT sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo nauke je, prvi put, objavilo konkurs za podšku informaciono-komunikacionih tehnologija kao jedne od prioritetnih oblasti Strategije pametne specijalizacije Crne Gore, za period od prošle do 2024. godine.

Iz Ministarstva nauke je saopšteno da će konkurs doprinijeti implementaciji S3 u prioritetu informaciono-komunikacionih tehnologija.

„Uz dobro uspostavljen funkcionalan inovacioni ekosistem, IT sektor će postati okosnica budućeg razvoja Crne Gore, sa ciljem da IT privreda postane snažna ekonomska djelatnost koja će da kreira vodeće izvozne proizvode države“, navodi se u saopštenju.

Snažna IT privreda će, kako se dodaje, dodatno povećati konkurentnost tradicionalno jakih privrednih grana. Kroz saradnju aktera u IT zajednici, u okviru sistema cjeloživotnog obrazovanja, doći će do povećanja broja zaposlenih, kao i potrebnih vještina za razvoj tog sektora, a smanjiće se odliv talenata, jer su mlade generacije izložene digitalnom svijetu.

„Jačanje IT sektora doprinijeće digitalnoj transformaciji društva, sa digitalizacijom javne uprave koja prati potrebe građana i privrede“, rekli su iz Ministarstva nauke.

Na konkurs se može prijaviti preduzeće ili nevladina organizacija, kome je klasterska djelatnost u oblasti informacionih tehnologija osnovna, kao i kompanija koja je aktivna na polju informacionih tehnologija i koja ima plan da u roku od šest mjeseci od dobijanja podrške uspostavi klastersku organizaciju u oblasti informacionih tehnologija.

Ministarstvo nauke će sufinansirati program za razvoj strateškog inovativnog – IT klastera do 50 odsto ukupnih troškova programa, a najviše u iznosu do 900 hiljada EUR tokom perioda od tri godine.

„Aktivnosti koje se podržavaju konkursom su uspostavljanje i podrška organizacionom i administrativnom jačanju klastera, razvoj programa stručnog usavršavanja u cilju jačanja ljudskih kapaciteta u IT sektoru i internacionalizacija i kreiranje partnerstava“, kazali su iz Ministarstva.

Rok za dostavljanje prijava je 30. novembar do 14 sati, a predviđeni period početka realizacije programa je prvi kvartal naredne godine.