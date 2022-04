O poskupljenju hljeba nakon što Srbija odredi izvoznu cijenu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pekarski proizvođači će, nakon što Srbija odredi izvoznu cijenu brašna, vidjeti hoće li biti neophodno poskupljenje hljeba, najavio je potpredsjednik grupacije industrijskih pekara, Vesko Nikolić.

On je za Radio Crne Gore kazao da ako cijena bude na nivou one po kojoj nabavljaju osnovnu sirovinu iz država regiona, korekcija je neophodna.

Sa druge strane, iz Udruženja zanatskih pekara poručuju da je i sadašnja cijena od 80 centi previsoka, te da je posljedica trgovačkog rabata koji je dostigao 40 odsto. Svetozar Radonjić iz tog udruženja tvrdi da Crna Gora ima uslova da proizvodi dovoljno pšenice i smanji uvoz, prenosi portal RTCG.

“Činjenica je da Srbija prati cijene brašna u okruženju. Sigurno će cijene i kod njih porasti u narednih 15, 20 dana. Da li će dostići taj nivo, vidjećemo narednih dana”, kazao je direktor Uniproma Vesko Nikolić.

Po ovim parametrima, kako je dodao, moralo bi doći do poskupljenja.

“Vidjećemo koja će cijena biti iz Srbije, pa ćemo na osnovu te cijene odlučiti da li ćemo korigovati cijenu”, kazao je Nikolić.

Svetozar Radonjić iz Udruženja zanatskih pekara kaže da bi Crna Gora mogla da zasije pšenicu i da smanji uvoz.

“Ja bih najsrećniji bio da mi Srbiju pomažemo, da mi proizvodimo pšenicu”, kazao je Radonjić.

