NTO učestvovala na seminaru o odživom turizmu na Mediteranu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO) učestvovali su na seminaru Načini upravljanja za održivi turizam u Mediteranskoj (MED) oblasti, održanom u Kalabriji.

Iz NTO su kazali da je riječ o trećem seminaru u okviru projekta BEST MED, koji je okupio partnere na projektu, kao i predstavnike relevantnih institucija i druge zainteresovane u oblasti održivog turizma.

“Fokus seminara je bio na mogućnostima razvoja projekata koji doprinose razvoju održivog turizma, kao i usklađivanju politika održivog turizma na području Mediterana”, rekli su iz NTO.

Oni su naveli da je, tokom izlaganja, istaknut značaj uključivanja i osnaživanja lokalne zajednice, ali i osiguranja dugoročne političke podrške i sredstava za finansiranje takvih projekata.

“Istaknut je značaj dijeljenja uporedivih podataka o održivom turizmu putem uspostavljanja MED mreže turističkih observatorija, čemu će biti posvećen sljedeći sastanak projektnih partnera u Rimu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, seminar je bio prilika za razmjenu dosadašnjih iskustava o implementaciji projekta, ali i primjera dobrih praksi održivog turizma projektnih partnera i drugih značajnih aktera.

“Glavni cilj seminara je bio pronalaženje najboljih načina upravljanja održivim razvojem turizma na području Mediterana”, rekli su iz NTO.

Oni su naveli da projekat BEST MED, u kojem su jedan od partnera, ima za cilj unapređenje efikasnog upravljanja Mediteranom putem integrisanog i održivog turističkog planiranja.

“Projekat sprovodi sedam mediteranskih država, a pored Crne Gore partneri su Španija, Portugal, Francuska, Italija, Hrvatska, Slovenija i Grčka”, kazali su iz NTO.

