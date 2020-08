Novi most na Morači biće završen prije roka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja novog mosta preko Morače na trasi Jugozapadne obilaznice, koja povezuje petrovačku i cetinjsku magistralu, realizuje se planiranom dinamikom, a radovi bi mogli biti završeni i prije roka.

Iz Biroa za odnose s javnošću Glavnog grada je saopšteno da će, i pored problema izazvanih epidemijom koronavirusa, odnosno otežane nabavke opreme i materijala i smanjenja broja radnika na gradilištu, radovi na izgradnji mosta biti najkasnije završeni u predviđenom roku, odnosno u aprilu naredne godine.

“Imajući u vidu da je izvođač radova kompanija Bemax, u saradnji sa kompanijom Crnagoraput, koja većinu projekata završava i prije predviđenog roka, očekujemo da će to biti slučaj i sa novim mostom na Morači”, rekli su iz Glavnog grada.

Na mostu su završeni radovi na pobijanju šipova, urađena su četiri pomoćna stuba za skelu i radovi na izgradnji šipova temelja za centralni stub.

Takođe, završeno je i betoniranje stubova oporaca, čeonog i krilnih zidova, kao i montaža oplate, bušenje i ugradnja šipova za zagat, montaža i ugradnja pomoćnih ležaja za „čelični kljun“ i postavljanje „čeličnog kljuna“ u početni položaj, a započeto je i armiranje prvog takta mosta.

Za izradu glavnog projekta i izgradnju mosta po sistemu „ključ u ruke“ potpisan je ugovor sa konzorcijumom Crnagoraput – Bemax.

Vrijednost ugovora je 5,8 miliona EUR.

Most je koncipiran kao konstrukcija na dva raspona po 75 metara.

Izgradnja Jugozapadne obilaznice počela je u avgustu 2018. godine.

Predstavlja saobraćajnicu primarne mreže, koja čini vezu između magistralnih puteva Podgorica-Cetinje i Podgorica-Petrovac.

“Podgorica će na ovaj način izgraditi dio saobraćajnog prstena oko grada, jer će nakon završetka izgradnje obilaznice grad biti značajno rasterećen od tranzitnog saobraćaja”, navodi se u saopštenju.

Obilaznica je dužine 3,62 hiljade metara, a podijeljena je na tri dionice i sadrži tri objekta – most preko rijeke Morače, nadvožnjak u zoni Kombinata aluminijuma (KAP) i podvožnjak prema Botunu.

“Prva dionica, duga 1,35 kilometara, proteže se od raskrsnice sa Cetinjskim putem do mosta preko Morače, druga dionica je duga 200 metara i na njoj se nalazi most, dok je treća dionica, od mosta preko rijeke Morače do raskrsnice sa putem Podgorica-Petrovac, duga dva kilometra”, zaključuje se u saopštenju.