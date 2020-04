NLB poklanja stan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – NLB banka organizovala je nagradnu igru u kojoj poklanja stan u stambeno-poslovnom kvartu Central point u Podgorici, vrijedan 55 hiljada EUR, a izvlačenje dobitnika će se održati sjutra.

Nagradna igra pod sloganom “NLB Banka poklanja stan. Dobro došli u Vaš dom” organizovana je u periodu od 20. septembra prošle godine do 31. marta, a pravo da učestvuju u nagradnoj igri ostvarili su svi građani koji su postali klijenti NLB-a do kraja prošle godine i primili najmanje tri plate ili tri penzije do 31. marta preko novootvorenog NLB računa.

Izvlačenje dobitnika će se održati sjutra u 18 sati i 20 minuta na TV Vijesti, a dobitnika će izvući proslavljeni košarkaš Nikola Ivanović.

„Šansu da osvoji stan ima 1,39 hiljada novih klijenata koji su zadovoljili sve uslove za učešće u nagradnoj igri. Ovaj podatak potvrđuje da građani Crne Gore NLB percipiraju kao sigurnu banku sa kojom mogu da posluju dugoročno“, navodi se u saopštenju.

U prilog tome ide činjenica da je NLB lider na tržištu stambenih kredita, sa 24,8 odsto tržišnog učešća, prema podacima od kraja septembra prošle godine, jer je najčešći izbor građana prilikom rješavanja jednog važnog životnog pitanja, kao što je kupovina vlastitog stana.

„Upravo to je bio jedan od razloga da NLB organizuje ovakvu nagradnu igru i pokloni stan, sa ciljem da odgovori na povjerenje koje uživa u zajednici u kojoj posluje“, dodaje se u saopštenju.

Izvlačenje dobitnika u velikoj nagradnoj igri „NLB Banka poklanja stan. Dobrodošli u Vaš dom.“ biće održano uz poštovanje svih propisanih mjera Instituta za javno zdravlje i Vlade zbog epidemije novog koronavirusa. Petočlana komisija biće zadužena da isprati regularnost izvlačenja i odradi finalnu provjeru da je dobitnik ispunio sve uslove propisane pravilima nagradne igre.

Izvlačenje možete pratiti i na portalu Vijesti, kao i Facebook profilima NLB-a i Televizije Vijesti.

“NLB je ponosna na lojalnost i povjerenje svojih klijenata koje se oslanja na njenu dugogodišnju tradiciju poslovanja u Crnoj Gori i rezultate koje ostvaruje. Kao i u dosadašnjem poslovanju, ali i u situaciji koja nas je sve stavila pred ozbiljan izazov sa kojim se zajedno suočavamo, NLB će nastaviti da bude podrška i siguran partner svojim klijentima u svemu što dolazi“, navodi se u saopštenju.

Iz NLB-a su podsjetili građane i klijente da ostanu u svojim domovima. Za potrebe poslovanja sa bankom, klijentima preporučuju digitalne usluge, odnosno mobilno i elektronsko bankarstvo, bankomate i kartice, koji sada dolaze uz posebne povoljnosti.