Nikšićki taksisti nezadovoljni Nacrtom odluke o auto-taksi prevozu

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Taksisti na području nikšićke Opštine nezadovoljni su Nacrtom odluke o auto-taksi prevozu, koju je pripremio Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj.

Dokument, o kojem je nedavno završena javna rasprava, trebalo bi da do kraja godine bude usvojen na nekoj od sjednica Skupštine opštine. Odluka, tvrde taksisti, predviđa niz nepovoljnosti koje će im, uz epidemiju koronavirusa, definitivno „ugasiti” posao, piše Dan.

Taksi prevoznik Željko Perović kazao je da ne razumije lokalnu upravu koja bez konsultacija s predstavnicima djelatnosti, priprema nove dažbine i obaveze.

“Od početka epidemije 90 odsto nas koji se samostalno bavimo taksi prevozom u Nikšiću skoro i da nemamo posla, a sada nam se nameće nešto novo, što će nas, siguran sam, dovesti do toga da odustanemo od ovog posla”, rekao je Perović.

Prema nacrtu odluke svi taksi prevoznici s područja opštine moraće da obnove dokumentaciju i da obave nove mašinske preglede vozila i baždarenje taksimetara. Sve to su, prema riječima Perovića, dodatne i po njemu bespotrebne dažbine koje taksisti iz realnih razloga ne mogu prihvatiti.

“Tražimo da se ta odluka ne usvaja ili da se barem odloži za neki period dok prođe epidemija, dok se ne oporavimo od gubitaka. Većina zaradom od taksi prevoza izdržava porodice, neki su penzioneri s malim primanjima, pa ovako pokušavaju dodatno da zarade. Ne treba u ovakvoj situaciji da prave od nas socijalne slučajeve”, saopštio je Perović.

Na području Nikšića registrovano je oko 300 auto-taksi prevoznika, ali su, navodno, najviše ugroženi oni koji se tim poslom bave samostalno. Od početka pandemije kroz mjere podrške koje je usvojila Opština, uz odlaganje plaćanja nekih obaveza, taksisti su oslobođeni plaćanja taksi parkinga.

Perović je kazao da je ta pomoć iznosila po pet EUR po vozilu i važila je za period od tri mjeseca.

“Većina se nije mogla ni za to prijaviti, jer je uslov bio da nemamo nikakvih dugovanja prema Opštini zaključno sa 31. decembrom prošle godine”, objasnio je Perović.

Taksista Goran Žižić rekao je da će prema nacrtu odluke i ubuduće voziti bez naplate starta, što uz minimalnu vožnju od jednog EUR nikome od njih ne odgovara.

“Samostalni sam taksista devet godina, a ova je najteža za naš posao. Korona je sve obustavila ili usporila, nas je parkirala, a Opština donosi odluku bez konsultacije s nama. Nikako ne uspijevamo da se oporavimo, ovo je postala borba za opstanak”, naveo je Žižić.

Poseban dio Nacrta odluke o auto-taksi prevozu čine kaznene odredbe prema kojima će taksi prevoznici, ukoliko se ne budu pridržavali, plaćati velike iznose.

Kazne se kreću od stotinu pa do čak tri hiljade EUR do koliko je predviđen iznos za prekršaj za one koji djelatnost obavljaju sa 20 i više vozila, a osobama sa invaliditetom nijesu prilagodili najmanje pet odsto vozila.

Novčanom kaznom do 800 EUR u tom slučaju kazniće se odgovorni u tom preduzeću.

Od 100 do 1,2 hiljade EUR predviđene su kazne ako vozilo nije uredno, sjedišta nijesu ispravna i tapacirane površine, ako imaju stranačka, vjerska ili nacionalna obilježja, ako vozač nije urednog izgleda, ne bude uredno odjeven i ne nosi radnu odjeću s oznakom i nazivom prevoznika.