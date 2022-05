Nikolić: Ostavite se populističkog marketinga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA ne može da pobjegne od davno usvojene retorike malograđanskog populizma iz vremena kad su bili politička konkurencija Demokratskoj partiji socijalista (DPS), saopštio je portparol i poslanik te partije Miloš Nikolić.

On je Građanskom pokretu URA poručio da se ostavi populističkog marketinga, jer se, kako je naveo, DPS vratio na vlast upravo zahvaljujući koaliciji sa njima.

“Današnje saopštenje GP URA u kojem se, ničim izazvano pominje DPS i njen uticaj u novonastalim političkim okolnostima, pokazuje da ova partija, čak ni sa ozbiljnim državničkim poslovima i odgovornošću koja ih je zapala, ne može da pobjegne od davno usvojene retorike malograđanskog populizma iz vremena kad su bili naša politička konkurencija”, naveo je Nikolić u saopštenju.

On je rekao da kolegama iz Građanskog pokreta URA, danas kada su partneri i kada u koaliciji vrše vlast na državnom nivou i čine novu skupštinsku većinu, sugerišu da svoje dužnosti i obaveze ozbiljno shvate.

“Nije politička scena Crne Gore cirkuska pozornica, na kojoj se traži mjesto prvog klovna, već smo svi mi koji smo u vlasti preuzeli teret upravljanja države koja je razarana posljednjih godinu i po, i sa velikom odgovornošću prihvatili da popravimo ono što se popraviti može, kako bismo izašli iz ćorsokaka u koji nas je uzgred i URA uvela prije godinu i po”, rekao je Nikolić.

On je dodao da u DPS-u pomno prate proces političkog sazrijevanja GP URA i da su zadovoljni napretkom koji ostvaruju na tom planu.

“Međutim, evidentno je da je neophodan proces oslobađanja konstantne potrebe ove partije da jeftinim marketingom potcjenjuju zdrav razum građana. Svakako je potrebno da se te loše navike oslobode kako bi opravdali status našeg novog koalicionog partnera”, kazao je Nikolić.

On je još jednom pojasnio teoriju ustavnog sistema podjele vlasti.

“Vlast u jednoj državi, u dijelu određivanja ključnog kursa i razvoja unutrašnje i spoljne politike, čini parlamentarna većina koja podržava Vladu. Prema tome, da budem konkretan. Da, DPS se vratio na vlast i to upravo zahvaljujući koaliciji sa URA”, zaključio je Nikolić.

