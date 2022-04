Nikola Perišić novi član Upravnog odbora CKB-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za novog člana Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke (CKB) nadležnog za sektor poslovanja sa preduzećima imenovan je magistar ekonomskih nauka, Nikola Perišić.

Iz CKB-a je saopšteno da Perišić više od 15 godina radi u bankarskom sektoru.

„OTP grupi se pridružio 2011. godine, kao menadžer u okviru Direkcije za velika i srednja preduzeća. Zamjenik direktora Direkcije za velika i srednja preduzeća postaje 2016. godine, a od 2018. nalazio se na mjestu direktora Direkcije za poslovanje sa pravnim licima“, navodi se u saopštenju.

Perišić je za člana Upravnog odbora nadležnog za sektor poslovanja sa pravnim licima imenovan 1. aprila na period od četiri godine.

Pored predsjednika Upravnog odbora, Tamaša Kamarašija i novoimenovanog Nikole Perišića, članovi Upravnog odbora CKB-a su i Maja Krstić, Ivan Vučinić i Viktor Vorobej.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS