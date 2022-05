Neophodno intenziviranje zajedničke saradnje u narednom periodu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnju uspješnu saradnju Uprave prihoda i carina (UPC) i Unije poslodavaca (UPCG) neophodno je dodatno intenzivirati, prvenstveno kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti, ocijenjeno je na sastanku predstavnika dvije institucije.

Na sastanku predsjednika UPCG, Predraga Mitrovića i direktora UPC Rada Miloševića, saopšteno je da će poseban akcenat biti stavljen na organizovanje tribina u okviru Poreskog karavana, usmjerenog na unapređenje stepena poreske discipline i jačanje kapaciteta za pružanje usluga poreskim obveznicima.

“Sa aspekta poreske politike, isto se mora postići kroz uspostavljanje poreske discipline, neselektivnost u sprovođenju mjera za njeno postizanje, te proširenje poreskog obuhvata”, navodi se u zajedničkom saopštenju dvije institucije.

Na sastanku su razmijenjene informacije i o trenutnim problemima sa kojima se privrednici suočavaju. Posebno su aktuelizovani oni koji se odnose na izdavanje potvrda o izmirenim doprinosima u kraćem vremenskom roku od trenutnog, kao i na nesmetano korišćenje elektronskih izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) i svih ostalih usluga koje je potrebno digitalizovati kako bi se ubrzali postupci koji za privredu predstavljaju biznis barijere.

Na sastanku je ocijenjeno da je neophodno svođenje kamate za poresko kašnjenje na zakonsku zateznu kamatu.

Učesnici sastanka su se složili da proces primjene projekta elektronske fiskalizacije, kao značajan za evidenciju i naplatu poreskih prihoda, može služiti kao dobar primjer saradnje dvije institucije, čemu svjedoče brojni zajednički događaji, koji su omogućili poreskim obveznicima da dobiju sve relevantne informacije o primjeni elektronske fiskalizacije, zahtjevima koji isti podrazumijeva, ali i implikacijama koji isti ima na njihova poslovanja.

Učesnici sastanka su ocijenili da način rada Uprave, zbog zastarelosti sistema a povećanog broja poreskih prijava, zahtijeva hitnu modernizaciju, koja će biti prioritet u narednom periodu.

Predstavnici UPC i UPCG dogovorili su i inteziviranje rada koordinacionog tima u čijem sastavu su predstavnici državnih organa i UPCG, koji zajedničkim radom analiziraju probleme u privredi, primjene propisa i daju predloge za njihovo rješavanje.

