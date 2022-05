Nastaviće da podržavaju razvoj poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) nastaviće da podržava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i razvoj poljoprivrede kroz različite oblike saradnje, saopštila je američka ambasadorka u Crnoj Gori, Judy Rising Reinke na sastanku sa resornim ministrom, Vladimirom Jokovićem.

Joković, koji je i potpredsjednik Vlade, razgovarao je sa Rising Reinke o unapređenju saradnje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i o ciljevima Ministarstva u narednom periodu.

Joković se zahvalio Reinke na podršci koju vlada SAD pruža u svim oblastima sa posebnim fokusom na poljoprivredu i ruralni razvoj.

Tokom sastanka, Joković je istakao važnost privrženosti SAD podršci državama regiona na putu članstva u EU i upoznao ambasadorku sa planom rada i programima Ministarstva za narednu godinu, koji će biti realizovani u cilju podrške poljoprivrednim proizvođačima.

Reinke je, kako se dodaje, čestitala Jokoviću preuzimanje dužnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS