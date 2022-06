Najbolja predsezona u istoriji Porto Montenegra i Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Vlade i Adriatic Marinasa razmotrili su mogućnosti za dalje unapređenje saradnje i konstatovali da se svjedoči najboljoj predsezoni u istoriji Porto Montenegra i Crne Gore.

Premijer Dritan Abazović i ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović sastali su se sa izvršnim direktorom Adriatic Marinasa, Dejvidom Margasonom i direktorom za upravljanje imovinom i odnose sa Vladom te kompanije, Predragom Lekovićem.

Predstavnici Adriatic Marinasa su informisali Abazovića i Đurovića o tekućim investicionim aktivnostima u rizortu Porto Montenegro, ambicijama za naredne faze razvoja, pozitivnim očekivanjima za predstojeću turističku sezonu, ali i sa nabavkom doka za remont superjahti na mjestu nekadašnjeg Brodogradilišta Bijela.

Na sastanku su, kako je saopšteno iz Kabineta premijera, razmotrene mogućnosti za dalje unapređenje saradnje između Vlade i Adriatic Marinas, kako bi zajedničkim djelovanjem ostvarili zacrtane ciljeve.

„Ohrabreni smo sastankom kako bi ubuduće, zajedno sa Vladom i investitorom, radili na stvaranju sinergije i ulagali napor za inicijative koje podrazumijevaju ambiciozni socio-ekonomski razvoj i saradnju na promociji Crne Gore putem svih naših zajedničkih projekata“, rekao je Margason.

Abazović je rekao da svjedočimo izvanrednoj predsezoni, navodeći da će ova turistička sezona, po svim parametrima, biti na radost svih građana, privrednika i gostiju.

„Otvaranjem doka u Bijeloj otvaramo nova vrata za Crnu Goru. Time ćemo dodatno brendirati Crnu Goru kao prepoznatljivu destinaciju na turističkoj mapi svijeta, ovog puta u dijelu remonta luksuznih mega i superjahti“, kazao je Abazović.

Đurović je naveo da će Vlada nastaviti da podržava razvojne projekte koji imaju za cilj ekonomsko jačanje i širenje turističke ponude Crne Gore.

„Vlada je odlučna da promoviše kreativnost i preduzetništvo u svim sektorima privrede, uključujući i turizam“, dodao je Đurović.

