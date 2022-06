Najava skromnog povećanja snabdjevanja zadržala cijene nafte blizu 117 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima blizu 117 USD nakon što su vodeći proizvođači najavili tek skromno povećanje snabdjevanja kako bi kompenzovali smanjenu proizvodnju u Rusiji.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 40 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 116,69 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 49 centi višoj cijeni, od 115,75 USD.

Trgovci su se fokusirali na sastanak članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika, na kojem se razgovaralo o proizvodnoj politici, prenosi Hina.

Izvori su prije sastanka izjavili da bi Saudijska Arabija i ostale članice OPEC-a mogle najaviti veću proizvodnju kako bi se nadoknadilo smanjeno snabdjevanje iz Rusije zbog zapadnih sankcija.

Ruska proizvodnja pala je već u aprilu za oko milion barela dnevno, na 9,3 miliona barela dnevno, a neke procjene pokazuju da bi se proizvodnja i izvoz mogli smanjiti i za dva do tri miliona barela dnevno.

Zapad je Rusiji uveo sankcije zbog njene invazije na Ukrajinu.

Izvor u OPEC+, upoznat s ruskom pozicijom, rekao je prije sastanka da bi Moskva mogla pristati na nadoknadu, no izgubljena ruska proizvodnja možda neće biti nadoknađena u cijelosti.

Kremlj tvrdi da može preusmjeriti izvoz nafte kako bi smanjio gubitke od evropskih sankcija, ali analitičari su i dalje skeptični.

“Pitanje je u kojoj će im mjeri to poći za rukom. Zato će se ruska proizvodnja vjerovatno dodatno smanjiti u narednim mjesecima”, rekao je analitičar Commerzbanke Carsten Fritsch.

Proizvođači su se prema tvrdnjama neimenovanog izvora dogovorili da će u julu i avgustu povećati snabdjevanje 648 hiljada barela dnevno, samo dvjesto hiljada više nego u proteklim mjesecima.

Tehnički odbor OPEC+ smanjio je istovremeno prognozu viška na tržištu nafte u ovoj godini za oko pola miliona barela dnevno, na 1,4 miliona barela dnevno, rekla su druga dva izvora iz OPEC+.

Podršku cijenama pruža i ukidanje lockdowna u Šangaju, budući da bi trebalo podstaći potražnju.

U odvojenom izvještaju OPEC je danas objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu koštao 117,07 USD, što znači da je pojeftinio 5,87 USD u odnosu na protekli radni dan.

