Nafta poskupila

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima, a u sedmici ostale gotovo nepromijenjene.

Cijena barela je na londonskom tržištu ojačala 49 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 112,53 USD. Barel je u Njujorku porastao 24 centa i njime se trgovalo po 112,45 USD, prenosi Hrportfolio.

“Ako se podaci o rastu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nastave pogoršavati, cijene nafte mogle bi biti ulovljene u negativnu petlju povratnih informacija s berzi”, rekao je Stephen Innes iz SPI Asset Managementa.

No, uprkos višim cijenama goriva, Amerikanci se vraćaju za volane, prema izvještaju Federalne uprave za auto-puteve.

Evropska unija (EU) se nada da će postići dogovor o predloženoj zabrani uvoza ruske sirove nafte, koja uključuje izuzetke za zemlje koje najviše zavise od ruske nafte, kao što je Mađarska.

Istovremeno, Iran teže prodaje svoju naftu kada je dostupno više ruskih barela, a izvoz iranske sirove nafte u Kinu naglo je pao od početka rata u Ukrajini, jer Peking kupuje ruske barele uz niže cijene.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je u odvojenom izvještaju objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u čertvrtak iznosila 112,04 USD, što je znači da je pojeftinila 2,9 USD u odnosu na prethodni radni dan.

