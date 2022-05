Na Žabljaku očekuju najviše gostiju iz Zapadne Evrope

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žabljak će tokom ljeta, prema sadašnjim najavama, posjetiti najviše gostiju iz Zapadne Evrope, saopštila je direktorica žabljačke Turističke organizacije, Vanja Krgović Šarović.

“To su naši tradicionalni turisti. Prema ukupnoj strukturi, najviše turista imamo za sada iz Francuske, Njemačke, Holandije i Belgije. Tu je i region koji je neizostavan i ove godine nam se vraćaju turisti iz Izraela, koji su od početka pandemije bili minimalno prisutni u strukturi posjeta”, kazala je Krgović Šarović u emisiji Dobro jutro Crna Goro TVCG.

Ona je dodala da je sezona na Žabljaku poranila, te da su tokom praznika zabilježili veliki broj gostiju.

“Sa svim praznicima, vaskršnjim i prvomajskim Žabljak su posjetili i prvi turisti. Imali smo dosta neradnih dana, pa su se ljudi mogli organizovati da borave na Žabljaku. Za početak smo zadovoljni posjetom”, rekla je Krgović Šarović, prenosi portal RTCG.

Ona očekuje da se u ovoj sezoni vrati 80 odsto gostiju od prije početka pandemije.

“U tome nas ohrabruje buking koji je za sada jako dobar za špic ljetnje turističke sezone”, navela je Krgović Šarović.

Ona je dodala da zbog snijega kojeg ima i danas pripreme za sezonu još traju, ali da će biti gotove do 1. juna.

Krgović Šarović je kazala i da je najveće interesovanje za rafting Tarom, ali da na Žabljaku planiraju veliki broj sportskih i drugih manifestacija u ljetnjim mjesecima.

