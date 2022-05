Mugoša: Prozvati svakog trgovca koji ne snizi cijene osnovnih namirnica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svakog trgovca koji ne snizi cijene osnovnih namirnica, odnosno brašna, suncokretovog ulja i soli, trebalo bi prozvati, poručio je poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša.

On je kazao da je prihvaćena njegova inicijativa da nadležni pomno prate implementaciju izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), kojim se predviđa njegovo smanjenje za namirnice kao što su brašno, suncokretovo ulje i so.

“Treba prozvati svakog trgovca koji ih ne smanji”, naveo je Mugoša na svom Twitter nalogu.

Skupština je u četvrtak uveče usvojila izmjene i dopune zakona koji treba da omoguće smanjenje akciza na gorivo i PDV-a za osnovne životne namirnice.

Usvojene izmjene i dopune zakona u petak su objavljene u Službenom listu.

