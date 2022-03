M:tel generalni sponzor najvećeg poslovnog priznanja u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija M:tel je generalni sponzor Izbora najmenadžera/ki i preduzetnika/ca Crne Gore Asocijacije menadžera (AMM), saopštila je izvršna direktorica telekomunikacione kompanije, Tatjana Mandić, i dodala da godinama podržavaju taj događaj u cilju važnosti promocije uspješnih menadžera.

“Smatramo da je veoma važno da se promovišu uspješni menadžeri, kao i da svi zajedno definišemo poželjne nivoe menadžerskog znanja i usvojimo iskustva i vještine najboljih”, rekla je Mandić na sasntaku sa predsjednikom AMM-a, Budimirom Račkovićem i izvršnom direktoricom Anđelom Radosavović.

Kompanija M:tel je član AMM-a u okviru kompanijskog kluba od samog osnivanja i aktivno učestvuje u najvišim organima Upravnom i Izvršnom odboru, kao i Odboru za digitalnu transformaciju, Odboru za PR i marketing i drugim.

Mandić je kazala da je zadovoljna aktivnim članstvom M:tel-a u tom prestižnom strukovnom udruženju.

“U ime kompanije M:tel želim da pozdravim aktivnosti i posvećenost Asocijacije menadžera Crne Gore koja već godinama udružuje, snaži i promoviše menadžere, preduzetnike i kompanije u Crnoj Gori, što je veoma važno za razvoj svijesti o značaju i dragocjenosti menadžerske profesije, liderskih vještina i znanja”, rekla je Mandić.

Kompanija M:tel je u proteklim godinama bila pokrovitelj i tehnička podrška realizacije prvog Digitalnog samita, Prve konferencije evropskih menadžera, prve online konferencije Ekonomija u doba korone i drugih važnih projekata AMM-a.

