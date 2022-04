Motori fokera na licitaciji

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Bivša nacionalna avio-kompanija Montenegro Airlines (MA) u stečaju raspisala je javni poziv za prodaju imovine, među kojom se nalaze i četiri motora za avione tipa foker 100 u iznosu od 1,21 milion EUR.

“Tri motora za navedeni tip aviona prodaju se po početnoj cijeni od po 175,85 hiljada EUR, dok je jedan procijenjen na 678,17 hiljada EUR”, navodi se u oglasu.

Osim motora vazduhoplova, na prodaji je i više od 40 motornih vozila, kao i jedan traktor koji se nalazi u vlasništvu ove kompanije, u iznosu od 180,2 hiljade EUR, prenosi Dan.

Ponude za kupovinu imovine MA mogu se slati na adresu Privrednog suda u Ulici IV proleterske sa naznakom javno prikupljanje ponuda za motore za vazduhoplove-motorna vozila.

Razmatraće se sve ponude koje pristignu do 16. maja, za kada je zakazano i otvaranje ponuda u 11 sati. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće stečajni upravnik u roku od sedam dana od otvaranja ponuda.

Ugovor o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se 15 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Prilikom zaključivanja ugovora ponuđač je dužan da priloži dokaz o uplati cjelokupne kupoprodajne cijene, u protivnom će se smatrati da je ponuđač odustao od ponude.

U javnom pozivu piše i da sve poreske i druge obaveze iz ugovora snosi kupac.

Stečajni račun društva za platni promet MA u stečaju otvoren je u Hipotekarnoj banci, 520-42034-73. Kupci imovinu kupuju u zatečenom stanju, a naknadne reklamacije nijesu predviđene.

Prilikom dostavljanja ponude, kupci, odnosno građani i preduzeća, obavezni su da dostave i depozit od deset odsto od ponuđene cijene.

