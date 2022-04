Milatović: Izvanredni rezultati programa Evropa sad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podaci Monstata i Uprave prihoda i carina (UPC) pokazuju da je program Evropa sad zabilježio izvanredne rezultate, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.

„Na okruglom stolu, koji je organizovala Unija slobodnih sindikata (USSCG), prezentovao sam podatke Monstata i UPC, koji govore o izvanrednim rezultatima programa Evrope sad“, naveo je Milatović na svom Twitter nalogu.

On je kazao da je broj zaposlenih porastao više od 1,5 hiljada, sa 211,3 hiljade u decembru na 212,96 hiljada u februaru.

„Prosječna neto zarada porasla je 170 EUR, sa 537 EUR u decembru na 706 EUR u febeuaru. Godišnji rast cijena u periodu januar-februar iznosio je 6,2 odsto, pa proizilazi da su realne zarade porasle oko 20 do 25 odsto“, napisao je Milatović.

On je dodao i da je naplata prihoda u periodu januar-februar bila sedam odsto veća od plana.

USSCG je danas, u saradnji sa Ministarstvom, organizovala okrugli sto o primjeni programa Evropa sad.

