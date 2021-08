Medojević: Vlada premašila planirani budžetski deficit

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je za šest mjeseci probila projektovani budžetski deficit predviđen Zakonom o budžetu za ovu godinu, kazao je predsjednik Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević, navodeći da je deficit za pola godine već 160 miliona EUR.

On je rekao da je Budžetom za ovu godinu predviđen deficit budžeta od 139 miliona EUR za čitavu godinu.

“Ja sam već tada rekao da je ta projekcija deficita nerealna i da je Vlada populistički i u propagandističke svrhe projektovala iznos deficita od 139 miliona EUR koji je neodrživ”, naveo je Medojević.

Vlada je, kako je kazao, danas priznala da su njegove procjene bile tačne i da je deficit za šest mjeseci već 160 miliona EUR , što, kako je naveo, znači da je neophodan rebalans budžeta.

“Vlada je obmanula i međunarodne finansijske institucije i ovakvim neozbiljnim i neodgovornim projekcijama povećala rizik zemlje, što će negativno uticati na privlačenje stranih investicija i na cijenu našeg duga”, smatra Medojević.

Prema njegovim riječima, nastavlja se “amatersko i diletantsko” upravljanje javnim finansijama zemlje, koje nanosi ozbiljne štete državi.

Medojević je kazao da je od nelegalne prodaje cigareta na ulicama u prvih šest mjeseci država oštećena za 35 miliona EUR, koliko iznosi rata kineskog kredita za auto put.

On je kazao da je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić uveo praksu ulaganja novca poreskih obveznika u visokorizične špekulativne finansijske derivate, bez informisanja Parlamenta i javnosti o tim tajnim aranžmanima sa investicionim bankama.

“Sa posebnom pažnjom pratimo aktivnosti ministra Mickeja koji je već ozbiljno ugazio u kriminalne aktivnosti međunarodnog ranga. Ako je ušao u šverc cigareta, koji je zaustavljen od međunarodnog faktora, čekamo da vidimo koja je sledeća kriminalna ideja na redu”, zaključio je Medojević.

