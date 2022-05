Luksemburška IT kompanija otvara 50 novih radnih mjesta u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – IT kompanija iz Luksemburga planira da otvori svoje predstavništvo u Crnoj Gori, što bi dovelo do otvaranja oko 50 novih radnih mjesta, saopštio je premijer Luksemburga Xavier Bettel.

Bettel se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu sastao sa crnogorskim premijerom, Dritanom Abazovićem, koji ga je pozvao da dođe u Crnu Goru sa delegacijom privrednika kako bi započeli bližu ekonomsku saradnju.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, istakao da bi prilikom posjete luksemburških kompanija dvije strane trebalo da potpišu Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, što bi omogućilo više investicija Crnoj Gori iz prijateljske države Luksemburg.

Abazović i Bettel konstatovali su važnost intenziviranja ekonomske saradnje, naročito u sektoru energetike, turizma i bankarstva, kako bi ekonomska saradnja pratila i odlične političke odnose.

